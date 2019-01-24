針對兩名公民被中國扣留事件，加拿大政府到處乞援，連新加坡也不放過，扮得可憐兮兮，終於有人為其出頭，十幾個國家的一百四十多位前外交官和所謂學者發表聯署信，要求中國政府釋放兩名加拿大人。與此同時，有消息指美國即將正式要求引渡被加拿大扣留的孟晚舟。一方面要求放人，一方面要求引渡，真正的博弈還在後頭。



很明顯，在這場人質風波中，西方國家不僅採取雙重標準，而且傲慢無理。他們強調法治，卻從來沒有尊重中國司法主權；他們強調人權，卻打心底裏歧視中國人。所以，他們可以拘捕中國人，中國不可以拘捕外國人，甚至連毒販也不可以懲罰，這究竟是甚麼混帳邏輯？莫非他們以為洋人在中國依然享有「治外法權」？



有人批評中國扣留加拿大公民是為了報復，其實這沒有甚麼好批評的，報復是很正常的事。「人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人」，這是大國應有的尊嚴，加拿大先撩者賤，要怪只能怪自己。加拿大駐美大使麥諾頓抱怨，美國尋求拘捕孟晚舟，但代價就由加國及其公民承擔。這就是精人出口，笨人出手，誰叫你是美國走卒？誰叫你急於表忠？



內地官媒警告，如孟晚舟遭美國引渡，加拿大會輸得更多。這無異於對牛彈琴，加國一切唯美國之命是從，根本身不由己，即使有心釋放孟晚舟，也不敢自作主張，何況現在為時已晚。說到底，這場人質風波是中美之間的博弈，加拿大不過是跑跑龍套而已。