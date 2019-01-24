每逢流感高峰期，公立醫院都會七國咁亂，急症室動輒輪候十個八個鐘，內科病床使用率更超過百分之百，病人睡走廊、瞓洗手盆底屢見不鮮。醫護人員同樣怨氣爆燈，日前護士協會舉行集會，要求醫管局增加人手應對。



食衞局局長陳肇始老調重彈，聲稱已責成醫管局想辦法，又要求醫護人員「捱義氣」，結果當然是自取其辱，當場被人狂噓。又難怪醫護人員怨氣沖天，事關同樣場面每年重複上演：流感殺到病人塞爆醫院，病人過多導致醫護人員有氣冇碇抖，怨氣爆燈逼迫港府亡羊補牢，亡羊補牢不外乎額外撥款，捱至疫情完結，過了海就是神仙，直到下一波疫潮來襲，問題周而復始，沒完沒了。



可以看見，去年港府額外撥款五億元予醫管局應付流感，醫管局居然一星期用光，陳肇始重申今個年度已經撥款並已用完，醫護人員則指有二點五億元被醫管局撥入儲備，大家各說各話，難怪死結難解。醫管局肥上瘦下並非今日的事，不管前線人員如何做到死，醫療事故如何多到死，高層依然自我感覺良好，薪金和花紅一年比一年豐厚。要是港府砍掉這些廢物高層，將省下來的錢用於改善醫療服務，醫患對立又何至於愈演愈烈。



最令人莫名其妙的是，面對醫護人員群情洶湧，醫管局不是對症下藥減輕前線工作負擔，反而大搞公關騷找來一班紅星拍片，美其名曰為醫護人員打氣，實際上人手不足的問題並無解決，有甚麼意義？