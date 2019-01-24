二戰結束七十多年，日俄仍未能締結和平協定，最大障礙是雙方的領土糾紛懸而未決。安倍晉三今次訪俄抱着希望而去，最終是空手而回，整個日本社會都感到莫大的恥辱及憤怒。



日本處於今日窘境，可謂咎由自取。前蘇聯曾答應先交回日本所謂「北方四島」中的兩個無人小島，即齒舞及色丹島，但日方企硬要求連同國後及擇捉在內的四個島嶼一併交還，雙方一直談不攏。前蘇聯倒台後，俄羅斯經濟困難，需要日方援助，日方一度燃起國家統一的希望，但這個希望很快就破滅了，俄羅斯在普京領導下再次復興，在經濟上得到中國支持，日本失去了談判的最大籌碼，莫說取回四島，連取回兩島都變得遙遙無期了。



普京曾揚言，俄羅斯雖然領土廣闊，但沒有一寸土地是多餘的，這話自然是說給日本人聽的。鑑於俄方立場強硬，今次安倍訪俄已作出重大讓步，僅要求俄方交還當初日蘇約定的兩個無人小島，但俄方依然推三阻四，雙方禮貌性寒暄一番，便不歡而散。



事實上，俄羅斯早有「北極熊」之謂，要想從北極熊的口中奪回肥肉是不可想像的，除非你有本事殺死牠。說到底，俄日領土問題是二戰的結果，也只有戰爭才能改變領土現狀，如果日本人沒膽量與俄國再幹一仗，那還是徹底死了「取回北方四島」這條心吧。