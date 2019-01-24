一個人如果四十到六十歲時，每年收入平均增長百分之十，六十一到七十歲時平均增長百分之八，七十歲後仍勤懇守業，但每年收入增長降到百分之六，那是否代表此君要過苦日子？



那自然不是，當你的收入基數愈大，便愈難再高速增長，但以六十歲時的基數增長百分之十，實際上卻遠不如以七十歲時的基數增長百分之六般多，這位古稀老人其實是在過着不錯的日子。



中華人民共和國立國至今七十年，也發展成世界第二大經濟體了，剛公布去年的經濟增長率為百分之六點六，但今年仍有下行壓力，增長率或許要降至百分之六。



去年中國經濟增長只得百分之六點六，使部分財經評論者驚惶失措，說是創了二十八年來新低，講得像是周天寒徹。但凡成熟的市場，就不可能再年年高速飛躍，美國是世界第一大經濟體，每年平均增長百分之二至三，中國是第二大經濟體，增長百分之六也是合情合理。如果今天內地仍以每年百分之八至十的速度騰飛，反倒不是好事，那只代表經濟政策太冒進，在催生泡沫而已。



近年國際輿論熱衷炒作中國經濟危機的消息，由筆者最初撰寫時評專欄開始，評論界便不停散播「中國爆煲論」。好些人幾乎每年都說中國經濟危機四伏，在下也每一年都要告訴讀者不必杞人憂天，一個成熟的經濟體，增長在有序中放緩是正常現象。



我的時評專欄已經寫了近七年，也就是說，目睹人們唱淡中國已有七年。七年以來，中國經濟卻一直沒有「爆煲」，那是為甚麼？就是因為不少人的判斷方向出錯了，他們誤將適度調整當作了衰退看待。