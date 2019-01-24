日前，阿里巴巴集團旗下的雲計算平台阿里雲在Infinity 2019生態峰會上公布，正式加入香港智慧城市聯盟，將共同為香港的智慧城市發展出謀獻策。



阿里雲在峰會上展示了最近應用於香港國際機場的大數據分析解決方案DataV（數據可視化），把大量與地理位置有關的串流數據和分析結果展示在大屏幕上，幫助機場管理團隊監測及分析客運大樓內的人流和停機坪上的交通。



筆者歡迎阿里雲加入，相信將加強聯盟的技術能力，期望阿里雲進一步投資於香港，為香港創科生態鏈增加動力，以其技術知識和經驗推動香港改善城市基礎設施和各行各業的營運標準。



共建智慧城市，政府須配合完善大數據開放。英國開放知識基金會一七年的《全球開放資料指標》中，香港排名第二十四位，較鄰近地區包括第一位的台灣、第十六位的日本和第十七位的新加坡遜色。政府「資料一線通」早在一一年推出，但多年來備受批評，被指質差、量小、過時，難以做進一步的處理分析。



政府去年定下開放數據計劃，預計今年內開放逾六百五十個新的數據集，並列出各部門未來三年將會發放的數據集。筆者樂見政府急起直追，開放更多不同政府部門數據供市民及業界使用。但數據開放須商家合作，建議政府參考紐約的開放數據法，立法要求所有公共數據於單一平台上公開。



政府亦應設立常設的開放數據諮詢委員會，深入了解業界及市民的需要，令數據用得其所。