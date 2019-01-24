特衰政府施政向來欠缺周詳策劃又不聽民意，常一意孤行不顧實情，情願衰咗再事後補鑊，「派錢」阿茂整餅，「四電一腦」亂象叢生，收緊長者綜援門檻天怒人怨，想做就做，以致處處碰壁，由特首至問責高官個個灰頭土臉。老朽不禁納悶，一個坐擁金山銀山的政府，何以一涉及民生議題總是動輒得咎？是政府太無能抑或高官太窩囊？有啲嘢原來唔改好過改，政府庸人自擾，真是何苦來哉？



特衰政府好慳唔慳，就係要將長者綜援申領年齡下限由六十歲提高至六十五歲，惹來一片罵聲，林鄭眼見得罪全世界，死死氣整個補鑊方案，卻被批評為不倫不類。學者周永新指出，補助金額相當於成人和長者綜援基本金額的差距，反映政府變相承認錯誤。其實「錯就要認，打就企定」，但特衰政府又死要面子，否則撤回政策、還原基本步，不就天下太平？然而林鄭剛愎自用，一味堅持「好打得」精神，新方案被指是另一個錯誤，以一個錯誤延續一個錯誤。明明係想虐老諗縮數，又話唔係錢嘅問題，正一呃鬼食豆腐！



正如本報「正論」指出，惡政失民心，補鑊方案錯上錯，魔鬼在細節中，補鑊措施令受影響長者失去多項原有津貼，擺明搵笨。政府成日狡辯「六十歲仍然是中年」、「八十五歲仍能參加渡海泳」，這是人話嗎？現實是人浮於事，就業市場普遍存在年齡歧視，除了港府高官能無限翻閹，六、七十歲仍能霸佔高薪厚職，一般同齡長者誰能得到如此優厚待遇？



特衰政府從來不缺錢，而且開源有方，有人話二○一五年至二○一八年政府收到的辣招印花稅共一千一百多億元，大可藉此一年平均達三百億元的「非正常歲入」創立「老人基金」。不過，以特衰政府一貫的涼薄，寧願「明日大愚」也不會替六十歲仍是「中年」的基層解燃眉之急吧！