美國聯邦政府停擺危機曠日持久，不知伊於胡底。參議院兩黨領袖、共和黨的麥康奈爾和民主黨的舒默最近聯手出招，將在參議院內就特朗普的撥款草案，即延長逾百萬非法移民幼童的臨時身份三年以換取民主黨「放水」，批出興建圍牆所需的五十多億美元，同一時間投票表決民主黨沒有圍牆的撥款草案版本。



兩黨所謂「攜手合作」，明顯姿勢大於實際。不可不知，任何一方的草案要在參議院過關，必須在一百票裏取得六十票支持，不管哪一方均無法游說足夠的對家議員「反水」，幾乎可以肯定，到最後還是各自表述走過場而已。



然而無用功歸無用功，政治騷還是不得不做。政府停擺至今逾月，不僅八十萬公務員「無啖好食」，部分據說已被逼得走投無路，甚至開始要領救濟食物，堂堂全球最強國家，一下子丟醜丟到家。最重要的是，政府停擺已影響到普羅大眾生活的方方面面，各項民調顯示，特朗普、共和黨以及民主黨的民望均有所下降，各方必須向民眾展示理性一面。



不過特朗普顯然懶理，他現時最關心的是能否如期在眾議院發表國情咨文。眾議院議長佩洛西已要求特氏推遲發表演說，惟特氏寸步不讓，據聞已命令當局如期進行場地保安工作，即使不能在國會發表演說，也會另覓地點以競選集會形式進行。其實總統發表國情咨文只是例行公事，象徵意義大於一切，特氏為贏一啖氣竟如此大費周章，難免予人不務正業之感。



談到特朗普的連任希望，不是看其推文表現的良好自我感覺，甚至也不是民意調查，而必須觀看民主黨的動向。最近一段時間，多名政治新秀表態有意明年出選，顯示在不少民主黨人的評估中，擊敗特氏易如反掌。