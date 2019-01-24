特區政府「關愛共享計劃」日前開始派發申請表，不過市民未有耐領取到四千元之前，先要被政府玩一大輪。事關表格嚴重不足，引發市民鼓譟，加上解答市民關於派錢疑問的熱線又適逢「系統更新」，未能提供服務。凡此種種，表面看是港產庸官又一次展示無能，實質內有文章。



坦白說，派表就是把表格印備，然後公開讓市民領取，僅此而已。特衰政府自宣布要搞選擇性派錢，花了差不多一年時間，真的會連這種小學生也能輕鬆完成的工夫也做不來嗎？會，如果這個小學雞深深不忿，再簡單的工作也會做得亂七八糟，目的旨在鬥氣。



特衰政府早前搬石頭砸自己腳，收緊長者綜援申領門檻，遭遇龐大反對聲音，結果被迫「跪低」，雖然搞出「就業支援補助金」來替自己找下台階，但仍被指剝削長者享用眼鏡、牙科醫療津貼等福利，可謂灰頭土臉至極。特首林鄭當年在鉛水事件中，曾揚言官員不能接受威逼、屈辱，如今管治威信受重挫，真是如何是好？這個時候，財政司司長陳茂波就像他在廣告中所說：「放心將個波交畀我。」所以，表格派晒，何時「返貨」？不知。電話熱線亦「咁啱得咁蹺」死埋，這些低級錯誤，除了理解為是替政府出一口氣，實在想不到其他任何解釋。



當然，陳茂波本身也好藉此機會「報」市民對其預算案多多不滿、最終要他搞出「補漏拾遺」派錢補鑊的一箭之仇。君不見，當局預計會有二百多萬人申請「關愛共享計劃」，不過表格卻只印百餘萬份，刻意製造供求失衡，這不是存心向市民報復，難道是提供機會給沒有資格攞錢的市民，透過炒賣申請表來發個小財嗎？