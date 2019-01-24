美國聯邦政府因財政僵持停運已超過一個月，特朗普政府雖然刻意扮淡定，但民間對停運的經濟影響仍然說法多多，經濟損失及流血評估的數字日增。事件雖暴露美式政治制度的弊病，但亦讓世界看到美國制度的優越一面，公僕冇糧出、政府冇資金，但社會仍然有序運作超過一個月，美國真的咁都得！



停運事件發生後，較有系統性的評估指，美國政府停運一星期的損失，保守估計達十二億美元，非保守估計的損失可能增逾倍。好笑的是，引起今次停運爭拗的美墨邊境興建圍牆約五十億美元撥款，本來不是大數目，但國會與政府現時的較勁已走向馬拉松式，據估計，政府停運一個月的經濟損失已約五十億美元，一個月的鬥氣已耗去興建圍牆的經費，未來或會繼續上升。



回看美國政府停運一事，從慎用公帑角度看，這場鬥法明顯損國不利民，絕不可取。而從政治角力看，這場鬥法暫未分高下，特朗普捱了轟，但民主黨也免不了被拖下水，再鬥下去還是雙失，依然不可取。



不過，若從停運事件的國際回響來看，美國這場鬥法的確讓世界看到美國聯邦政府及行政制度的優點，一個三億二千多萬人口的大國，縱使政府停運一個月，仍然井井有條，沒有混亂或失序，美式政治及經濟的架構值得研究。



近日，白宮方面死撐停運的姿態已見扭轉，白宮經濟顧問委員會主席哈西特不得不承認，事前團隊低估了政府停運造成的經濟影響，也低估了事件造成的後遺症。



現在最尷尬的是特朗普，他一年一度發表的施政國情咨文勢遇阻撓，事關聯邦政府局部關閉，連保護政要的特勤組探員亦由於薪金問題而人手短缺，特朗普能否在眾議院發表施政大計存在變數。看來，雙方低頭斡旋的那一天漸近了。