不少武俠小說的人物都是正中有邪、邪中有正，好中有壞、壞中有好，小說裏的壞人，開頭都以好人面目呈現，諸如德高望重、正人君子、正義化身等，把字典裏的好詞都翻個遍，也找不到一個恰當的詞來形容壞人的美好。這種人物的塑造，充滿了辯證法。小說裏的辯證法，其實就是生活中的辯證法。



武俠小說讓人難以忘記的人物之一，就是岳不群。用今天的話來說，岳不群真是好話說盡，壞事做絕，對弟子的道德綁架達到了爐火純青的地步，滿口的仁義道德，滿肚子的壞水，為了爭武林霸主，甚麼缺德事都幹得出來。即便如此，岳不群也要爭取一個好名聲。好名聲也得要，壞事也得幹。通過好名聲幹壞事爭取道德合法性，這也是所有貪官的真實寫照。



現在演藝界的一些出了點名的明星，在學貪官的同時也在學岳不群。他們在影視劇上充當好男人好女人，扮演硬漢淑女角色，充當正義的化身。范冰冰一度還當上中華傳播文化美德的大使，她把演員的良心、美德、美貌完美地融為一體。一個偷稅漏稅，徹底把范冰冰打回原形。現在又出來了一個吳秀波，也是同樣的命運。雖然不是偷稅漏稅，而是被「小三」敲詐，花了幾千萬元，也沒封住「小三」的嘴，最後不得不走了一招險棋，要把「小三」弄進監獄，不過名聲就此玩完。



原來的吳秀波，可不是這個樣子。他是中國好男人的化身，長着成熟的鬍子，經常露出讓女人萌化般迷人的微笑，愛家愛老婆，沒有緋聞，也沒有花邊新聞，為人低調，不善於張揚自己，不善於炒作自己，不善於營銷自己。一個陳昱霖就推倒了吳秀波的多米諾骨牌。



把中國好男人放在官員身上不靠譜，以德示人，爭當道德權威，搞了兩千多年都沒成功，否則就沒有必要建立民主法治，就不會有「把權力放進籠子裏」、「讓權力在陽光下運行」這麼一說。高壓式的反腐仍然反不乾淨，表明道德立人立國都需要民主與法治的外力才行。沒有民主法治的外力，沒有社會輿論強而有力的監督，再好的官也會變壞。



把中國好男人放在演員身上比貪官更不靠譜。他們是演員，來於演員，歸於演員。演員本來就是演戲，讓人入戲才是演員的目的。把演員演戲的生活帶到真實的世界中來，讓生活如戲如夢，那只是觀眾的自嗨罷了。



演員與貪官面臨不同的環境，演員身邊都是美女美男，面臨的直接誘惑是肉體肉彈，演員自身的入戲又易於陷於真實的情感糾纏，他們如何能拒絕得了這樣的誘惑成了一個大問題。讓他們拒絕這種誘惑的辦法或者是通過基因編輯，或者是通過沒有情感的人工智能來代替演員，否則誘惑永存。貪官手中掌握着權力，有不受制約的權力就有享不盡的資源，對於他們來說，不用就是浪費權力。



每一個人都具有岳不群的潛質，遇到合適的環境，每一個人都是現實中的岳不群。用羅素的話來說，追求名譽、地位、權力是人的三大本能衝動，沒有人能夠例外。貪官與演員，在三大本能衝動的本質方面沒有甚麼區別，所不同的是表現方式而已。對於貪官來說，追求權力能帶來地位和名譽；對於演員來說，演技就是演員的權力，追求演技更能帶來名譽地位。



吳秀波靠好男人形象吸引觀眾眼球的方式來獲得權力影響力，走的是正確的演技，卻走出了道德錯誤的道，這本來就沒有甚麼不正常。不正常的是觀眾，他們把影視作品中的好男人搬到現實生活當中來，當個寶似的捧着供着。把本就屬於觀眾自己的錯扣到吳秀波身上，從而為自己的錯開脫，有點不倫不類。