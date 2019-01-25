產評：港股墮落如縮影　故步自封乃末路

近年，香港股市成交不振，新經濟股股價集體「潛水」，整體流動性已響起警號。歸根究柢，香港經濟結構單一，無論是金融抑或旅遊業，都只管乘便依賴內地，市場單一令風險上升，加上金融市場基建滯後，競爭力每況愈下。港股墮落，實是香港經濟發展裹足不前的縮影，繼續故步自封，只會自尋末路！



對比○九年與一九年，截至今年一月廿三日，港股總市值逾三十萬億元，較十年前增加逾七成；上市公司總數超過2,300家，同樣增逾七成。單以去年計，首次公開招股集資金額逾2,800億元，按年增逾1.2倍。表面看數字，似乎令人鼓舞，但天天對着魚缸的投資者和交易員，卻未有半分喜悅！



港股去年每日成交約千億元，美其名是創歷史新高，實際上輪證部分已佔逾兩成，再扣除一股獨大的股王成交及巨額配股上板，以及大量新經濟股上市初期天量成交，可想而知現存二手證券的交投量何其慘淡！上月初，就曾現單日近兩成股票零成交，近一半股票成交額不到百萬元。



魚缸聚不到人氣亦聚不到財氣，半生不死，流動性不斷減弱，成交萎縮。股市與樓市一樣，二手市場交投冷清，資金只有去「打新」（即認購新股或新盤）淘金。結果是，多隻認購時人頭擠擁的新經濟股，掛牌後就兩個樣，至今近乎全線跌穿招股價，場面何其慘烈！這不但令投資者對認購新股卻步，新經濟企業在考慮上市地點時，對於在港股上市後缺乏流動性的境況不無擔憂。



也許，中美貿易戰轉差，影響投資氛圍，是成交不振的其中原因，但冰封三尺，非一日之寒！堪憂的是，港股市場基建發展滯後。近日傳來擬改革新股機制，加快上市流程，可要起效，也須證券無紙化的配合，偏偏研推經年，至今一事無成，落後於周邊市場如日本、澳洲、新加坡和內地等。長此下去，香港金融市場被廢武功，神仙難救！



眼前貿易戰談判結果難料，香港經濟難免受拖累，本身的結構性問題將會進一步凸顯，可「非戰之罪」絕不能成為不思進取的藉口。相反，應進一步提速推動金融改革，更好地服務新經濟，協助地區經濟和企業融資，創造新價值。這些年，金融服務過度依賴內地必須得到正視。



作為一個國際金融中心，香港證券市場發展理應放眼整個亞洲地區甚至全球市場。繼續畫地為牢，作繭自縛，只怕是死路一條！



