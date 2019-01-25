功夫茶：唔想香港淪毒港　就要深挖保護傘

不認不認還須認。聯合國早年曾點名香港成為全球製毒販毒嘅中轉港口，當時港府矢口否認，好喇，事隔幾年，香港係乜嘢光景呢？之唔係毒品橫流，毒禍四起，毒梟猖狂，淪為不折不扣嘅「毒港」囉，好心官老爺咪呃人喇。



讀者諸君，且聽功夫茶娓娓道來。海關尋日公布破獲近十年最大宗空運K仔案，總值達五千七百萬元。話說販毒集團將K仔包裝成真空茶包，連同報稱來自馬來西亞嘅汽車零件一併寄出。類似嘅魚目混珠空運販毒手法屢見不鮮，去年已有五宗，毒品小部分內銷，大部分轉口外地，話香港唔係毒品中轉站嗰個，唔該掌嘴。



無獨有偶，警方近日亦喺沙頭角檢獲價值二千五百萬元毒品，被捕者當中，不乏黑幫和勝和背景嘅人物，成為過去大半年內破獲嘅第三十二宗涉及和勝和嘅毒品案。與此同時，澳門司警舊年偵破四十宗涉及港人到澳門販毒嘅案件，數目較前年倍增，都咪話唔誇張。



唔好忘記，和勝和前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻嘅毒網遍布中港台及東南亞，澳門更係佢嘅毒品王國重鎮，本港前警司同佢拍住上過大海搵食唔在講，佢條友仔當年嫁女，仲得到警方前高層畀面坐喺主家席圍威喂，警黑一齊發財、同撈同煲咯喎，有人如有神助就係咁解。



不過今時唔同往日嘞，隨住本港警方高層年前換屆，加上內地掃黑除惡劍及履及，連東南亞地區都唔放過，大毒梟嘅末日就快到，港澳內地近排毒品案急增，唔排除有人走投無路，瘋狂出貨套現。講到呢度，讀者諸君係咪恍然大悟，點解以前香港唔多見特大毒品案發生，家陣幾乎日日嚟料呢？冇錯嘞，唔係香港以前天下太平，只不過係涉案黑幫過去一直得到警方高層包庇，對執法部門嘅部署瞭如指掌，每次都可以聞風先遁啫。



有道是，老鼠猖獗嘅地方，必定係貓兒懶惰；黑幫橫行嘅地方，必定係保護傘發揮作用。各位看官，內地近年銳意掃黑除惡，反腐不封頂、冇禁區，官場保護傘紛紛落網，掃毒成效立竿見影。偏偏「一國兩制」下嘅香港山高皇帝遠，當局只打蝦兵蟹將交數，背後保護傘毫髮無損，上海仔兩案四罪在身都走得甩，逍遙法外，咪就係得益於警方同律政司兩頂超級保護傘罩住囉。



一句到尾，香港唔止係假難民天堂，仲係烏煙瘴氣嘅毒港。唔想重蹈當年被英國佬藉住香港向全國傾銷鴉片、令中國人淪為「東亞病夫」嘅覆轍，黑惡勢力嘅保護傘就必須深挖同剷除，廉署唔介入調查仲等幾時！



