神州觀察：反腐進入持久戰　陽光法案仍難產

中央高層近日在中央黨校全國省部級主要領導幹部專題研討班開班式上，再次強調反腐敗鬥爭形勢依然嚴峻複雜，零容忍的決心絲毫不能動搖，打擊腐敗的力度絲毫不能削減。中紀委傳媒因此發表文章，認為反腐敗鬥爭將面臨攻堅戰、持久戰。



在當局早前宣稱反腐敗取得壓倒性勝利之際，中央高層發表上述談話，顯然不是無的放矢，去年全年有二十三名省部級老虎被打落台，進入新一年，十多天內就拿下兩隻老虎，包括北京市前副市長陳剛，陝西前省委書記趙正永。據中紀委通報，僅去年全國紀檢監察機關就立案調查六十多萬宗，處分六十二萬餘名官員，數字觸目驚心，表明腐敗依然是官場難以切除的惡性毒瘤。



不可否認，中共十八大後，內地反腐「老虎、蒼蠅一起打」，先後查處二百多名省部級以上官員，以及逾百名解放軍將領，甚至打破「刑不上常委」的慣例，判處周永康終身監禁，一定程度上起到震懾作用。只不過，絕對權力導致絕對腐敗，雖然當局高調反腐，並提出將權力鎖入制度牢籠，但各地官員依然權力過大，無法無天，重點領域腐敗依然高發；而且以合法的形式掩蓋非法的目的，手法更加隱蔽，手段更加複雜。



德不配位，必有大殃，從目前查處的貪官看，基本上是近年新提拔的官員，而且都是十八大後甚至十九大後仍然不收斂、不收手，可見問題之一在於當局用人制度上存在缺陷，無數官員依然是帶病提拔。另一個導致官員不收手的原因，則是經過六年多的反腐敗，官員們基本上已適應當局的反腐手段，他們或多或少也摸索出一套規避監督的伎倆。



顯然，之前轟轟烈烈的反腐運動，至多只令部分官員不敢腐，並未解決不能腐、不想腐的問題。只有陽光法案才能真正令官員不能腐、不想腐。有陽光，反腐攻堅必然攻無不克，又何須持久戰？只可惜官員財產公示從上世紀八十年代開始提出，至今仍然停留在研究探討階段，甚至可以讓公眾查閱的全國住房訊息聯網，本來只是簡單的技術，也要等到明年才有望實現。



說穿了，陽光法案遲遲無法出台，就是因為擔心官員財產一旦公布，數目驚人，社會影響極大，會引起民怨海嘯，當局也擔憂官員隊伍不穩。但醜媳婦終要見家翁，尤其是不少官員正加速向海外轉移資產，推行陽光法案勢在必行，拖愈久，積累問題愈嚴重。



既然當局宣揚制度反腐，讓權力在陽光下運作，陽光法案就不應一拖再拖。中國的「嫦娥四號」探測器都已登上月球了，中國人登月也是指日可待，全國民眾最期盼的官員財產公示制度，難道會比登月還難？



