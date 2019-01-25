世界視線：日韓險擦槍走火　美國旁觀笑呵呵

日韓這對冤家周三在海上又發生軍事摩擦，一架日本巡邏機被指低飛貼近南韓驅逐艦，險導致擦槍走火。日韓對峙一肚火，但美國總統特朗普看見肯定笑呵呵：「沒有我，你們憑甚麼開火？」美國在日韓都有駐軍，現時向南韓索取每年十二億美元分擔軍事費用，漲幅五成，韓方嫌貴拒絕，事件正好為美增加議價本錢。而日本更誇張，每年付美國約六十億美元「保護費」，預計有升無跌。



自特朗普上台推行「美國優先」政策，宣布不再做世界警察，更不會做免費保鏢，將從敍利亞及阿富汗撤軍，要求盟友分擔軍費，北約未能幸免，日韓都是富豪客戶，不找你們開刀才怪！沒錢就撤軍，美國近乎威嚇南韓就範。日本更慘，受美日安保條約束縛，幾乎沒有議價能力。



南韓北有北韓，亦親亦敵隨時變臉；東有日本，存在領土爭議，頻頻在東海對峙；西有關係惡化的中國，更要防俄羅斯虎視眈眈，長年以來都靠美軍這支「定海神針」穩定局勢，無後顧之憂才能傾力發展經濟及文化事業。自上世紀五十年代韓戰爆發，美軍駐韓至今，現時達二萬八千五百人之多，雙方為分攤美軍費用先後達成九次方案，去年底談判第十次方案宣布破裂，青瓦台覺得美方獅子開大口，而且改為每年調整費用，長此一定是無底深潭。美方則有恃無恐，任你南北韓現時表面走得多麼親近，青瓦台對擁有核武的平壤時時刻刻都在防備，美軍一旦撤走，半壁江山岌岌可危。



去年全球軍力排名榜，美國居首，俄羅斯次之，中國第三，南韓排第七，日本第八。日本軍力連南韓都比不上，偏偏與中俄韓都有領土爭議，即使沒有美日安保條約，都要找美國這個大靠山。現時估計每年日本支付美國駐軍開支的八成六，應是世界最高比例。特朗普的目標是日韓各自負擔百分之一百駐軍費用，還未計算購買軍備。軍事生產至上門服務一條龍，商人總統接手更要盡賺，日本任人宰割，南韓則被「撳住搶」，兩個冤家都可謂同病相憐。



