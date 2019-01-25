正論：橋底下犯罪特區　南亞村四處開花

一個南亞村被拆掉，還有千萬個南亞村建起來。藏污納垢的南亞村已由深水埗擴散到各區，更殺入紅磡豪宅區，這些「新南亞村」是「舊南亞村」的翻版，一樣烏煙瘴氣，一樣無法無天，堪稱特區中的「犯罪特區」，見證了南亞幫這個治安毒瘤持續惡化，也將港府的窩囊無能、助紂為虐暴露於天下。



涉事「新南亞村」位於紅磡黃埔區內，毗連海濱南岸的紅磡繞道天橋底位置，本報記者日前現場觀察，甫行近已有一股惡臭撲鼻而來，而在橋底最末端，放滿了數百袋「紅白藍」及黑色膠袋裝載的雜物，被褥、煲水壺、膠桶、膠盆、梳化、舊電器等生活日用品應有盡有，將本來寬闊的橋底人行通道擠到只剩下一人身位的小徑，而如山堆積的雜物垃圾之中，不時見到針筒等物件。一言以蔽之，這裏罪惡叢生，已成為另一個「生人勿近」之地。



據關注組織指出，去年中陸續有南亞裔人士來此進駐露宿，初期是個別人，亦未見有太多垃圾堆積，後來人數愈來愈多，最多時有接近二十人，令附近街坊擔驚受怕，坐臥不寧。海濱南岸某大廈曾發生盜竊事件，何人所為已是不言而喻。



紅磡新南亞村起始於去年中，恰恰是港府開始清拆深水埗通州街南亞村之時，這兩者顯然不是巧合。事實上，舊南亞村存在多時，高峰期建有二百多間木板屋，一度淪為黑幫兵竇、槍械庫及吸毒特區，更有黑幫光天化日下在此斬雞頭、燒黃紙、踢人入會，根本視法治及警方如無物。雖然在正義傳媒監督下，當局拖拖拉拉花了差不多半年時間才將之拆除，但村民一早如病毒擴散，呈四面開花之局，有朝一日南亞幫將霸佔政府總部前草地甚至進入禮賓府安營紮寨，絕不是危言聳聽。



這一切都是港府姑息養奸惹的禍。這些年來，港府開門揖盜，以南亞裔為主的多國假難民潮水般湧入「淘金」，打黑工還在其次，最惡劣的是進行各種犯罪活動。而假難民搵錢心切加上膽正命平，又為本地黑幫提供源源不斷的新血，兩大犯罪組織狼狽為奸，無惡不作，將香港搞得雞犬不寧。更令人憤怒的是，當全球收緊難民政策、關緊門戶之際，港府仍然治標不治本，僅僅加快鑑別程序，卻拒絕取消行街紙制度，更無意重設民意呼聲強烈的禁閉營，假難民因此有恃無恐，一張行街紙在手，如有一張犯罪通行證。港府清拆一個南亞村，就會有更多南亞村冒出來，亂象沒完沒了。



所以說，「南亞村」不僅是南亞幫的犯罪巢穴，更是一項共業，離不開無能政府的為虎作倀，離不開偽善政客的吃裏扒外，假難民犯下的每一宗罪惡，港府都是共犯；香港人受到的每一次傷害，政客都難辭其咎。不難斷言，南亞村的問題不解決，「五十年不變」之後，香港將不是香港人的香港，港人治港將淪為南亞幫治港、黑幫治港。



