美軍撤退，中國進入中亞、西亞、中東，第一是重建當地，第二是建設交通運輸的基建。重建是迫在眉睫，因有數百萬外逃難民回流，當地社會經濟基礎與結構要重新建立。西方國際機構做不了，因為美國反對重建，因為西方不願拿出資金，因而用種種虛設的政治理由來推搪，不理會當地上億人口的貧窮困境。中國協助重建不是重商主義的賺錢，而是帶有人道主義、國際主義的援助。當然，在重建過程中，中國企業會積極參與。由中國國家支付重建資金，部分便實際支持中國企業的生產與投資。但在參與重建的過程，中國企業和人員會增長技術與知識，特別是對當地宗教、文化、社會的認識與理解。而當當地重建恢復經濟，也便會成為中國的重要貿易夥伴，互通有無，並可藉當地深厚的文化底蘊，重演漢唐盛世的相互文化知識大交流。



建設整個區域連接中國的交通運輸基礎，實際上相類於恢復蒙古四大汗國在歐亞建的大驛道。成吉思汗的大交換實際上勝於哥倫布的大交換，這也是歐洲文藝復興期的起始動力。通過鐵路一類的基建連接，歐亞一體化，便可消除各種政治、軍事的不當野心，學懂和平共存，通過多元化的交流來達致經濟、社會、文化的制度創新，目標是文明的合作。



作為大國，作為絲綢之路的起始國，也作為文明千年自主發展的示範國，中國應承擔歷史和文明的責任，藉美國霸權衰退，協助重建歐亞多元文明的發展。此所謂人類命運共同體！