台灣有被荷蘭、日本霸佔統治的歷史，有數十年的兩岸分離，在照搬了西方「民主普選」後，很容易「台獨」勢力野蠻生長。



不必諱言的是，台灣社會內部一朝通過「法理台獨」的條件已經基本成熟，之所以不敢妄為，一是北京堅決反對，夠實力、有決心武力粉碎一切台獨分裂活動，台灣朝野沒人敢冒這等自取滅亡的風險；二是美國的「軍事介入」保護不了台獨；三是國際社會不會承認台獨，不管它打出甚麼「國號」。



北京當年對台灣提出「一國兩制」方案時，台灣還是國民黨的威權社會，沒有民主普選。北京對香港回歸後提出實施一國兩制時，香港還是港英殖民地集權管治，也沒有民主。那段時間，北京不可能想到一國兩制、民主普選會引發分裂國家的本地勢力冒起坐大。現在台灣和香港的民主普選已經警醒了北京和世人，中央單一制體制的「地方政府」實施「高度自治」的民主普選，就不可避免的產生分裂勢力和獨立訴求，台灣和香港的民主經驗都是明證。



還好的是，香港的民主普選——雙普選，朝廷已發現問題所在，已採取必要措施限制其自把自為的程度，這將從根本上打擊瓦解港獨分裂勢力。比較難搞的是台灣，就算有一天兩岸坐下來談和統、談一國兩制，北京又已表示會充分尊重台灣的社會制度和生活方式，台灣時下已行之有年的完全西化的民主普選制度和生活方式，北京能不能充分尊重，予以保留？



不保留，恐怕很難，台灣朝野不會接受走回頭路。保留，則麻煩無窮，因台灣的民主普選在一國兩制安排下必會滋生台獨分裂勢力，甚至把他們送上管治峰層，屆時免不了中央和地方矛盾激化，引發動盪，朝廷平亂，最終乾脆「一國一制」，以絕後患也。