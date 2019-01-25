大事做不了，小事做不好，正是港產官僚的特色。遠的不說，最近的施政亂象已夠嚇人，收緊長者綜援申請門檻引起天怒人怨、發放關愛共享計劃四千元變成擾民措施、中環灣仔繞道因快得慢、三隧分流方案跪低收場……沒有最亂，只有更亂。難怪有人說，港府政策樣樣廢。



港府政策之所以樣樣廢，皆因官僚實在太無能、太離地。收緊長者綜援申請門檻固然不得人心，三隧分流方案更是不知所謂，頭腦稍為正常的人都知這些本末倒置的政策絕不可行，偏偏港產官僚一意孤行，結果鬧得滿城風雨，他們的腦袋是不是有問題？至於派錢派到一塌糊塗，四千元遲遲未能派到市民手中，反而設置重重障礙，更是令人嘆為觀止。



再來看看中環灣仔繞道，這條耗資三百六十億元、歷時九年興建的道路，本是為了紓緩中區交通擠塞問題，詎料因為準備不周而適得其反，中區交通反而更混亂，這幾天相關路段沒有發生嚴重交通意外，已屬萬幸。



事實一再證明，港產官僚確實不懂當家作主。回歸前，他們只懂得唯唯諾諾，規行矩步，一切按照殖民政府制訂的政策辦事；回歸後實行港人治港，他們自己負責制訂並執行政策，頓時手足無措，烏龍百出。最明顯的例子是，過去香港基建工程向以高速度、高效率著稱，如今卻是醜聞不斷，延誤超支成為家常便飯，偷工減料更是司空見慣。同樣一支公務員隊伍，回歸前後表現判若霄壤，這不正是香港日益沉淪的原因嗎？