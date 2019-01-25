正當中美貿易談判進入關鍵時刻，消息指華府即將向加拿大提出引渡孟晚舟。無巧不成話，引渡程序的最後限期正是劉鶴訪美之時，美國藉此增加貿易談判籌碼，向中方強力施壓，可謂司馬昭之心，路人皆見。



當然，世界靠拳頭說話，美中雖為世界第一及第二大經濟體，但兩國實力始終存在差距，這也是中方只敢向加拿大叫板，同時刻意忍讓美國，讓雙方摩擦降溫的原因。君不見，加拿大駐美大使不斷抱怨，加國因應美方要求拘捕孟晚舟而遭中國報復，北京則繼續態度強硬，官媒明言若加國一味順從要求，甘為美國盡「小兄弟」義務，將輸得很慘，損失必比剛拘押孟晚舟即向美國引渡還要大。



反觀中國對待美國卻十分克制。國家副主席王岐山揚言，中美不能沒有彼此，兩國相互依存，雙邊關係互利雙贏。事實上，北京在貿易戰的讓步不可謂不大，單是購買更多美國產品、更大地開放市場，便是實際可見的讓步。但問題是，貿易戰的本質是美國遏制中國高科技崛起，山姆大叔必須維持世界第一霸權，送上更多鈔票亦不可能填滿獅子大口。華為作為國家高科技企業的代表，正正是中國崛起的縮影，美國豈會輕易放過？



很明顯，華府摸清北京底牌，深知中國對美心存忌憚，貿易談判既要錢更要人復要命。從汪洋的「中美不能離婚」到王岐山的「不能沒有彼此」，恐洋懼外的心態始終不變，難怪特朗普說貿易戰很容易贏。