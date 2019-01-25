跪低，跪低，再跪低，踏入二○一九年，林鄭下跪不斷，「好打得」淪為「好跪得」。



說好的派錢四千元至今無影，連派申請表都派到甩漏不斷，名曰關愛，實則刁難，結果搞到「表」聲載道，港府不得不跪低宣布申請者不必提供住址證明，也不再堅持要貼足三元郵資。但幾可斷言，更多亂象還在後頭。



三條過海隧道車流量不均早就老生常談，港府為分流不知枉費了多少顧問費，拖到現在才搞出一個方案，可惜又是慢工出劣活，連一向保皇的建制派都反枱，港府惟有宣布撤回有關動議，跪低收場。其實，既然港府已拖拉十多年，何妨再拖多四年等到西隧專營權也到期，三條隧道全歸政府所有時才推分流方案呢？



港府突然提高長者綜援申領門檻，慳錢有限卻贏得「虐老」罪名，而高官的「六十歲中年論」、「議員批准論」更是火上加油。最終港府惟有死死氣跪低，推出補鑊措施，但仍然被全城鬧爆。更不說耗資數百億元的中環灣仔繞道開通，未能紓緩交通問題，反而令三隧齊齊塞爆，淪為「擾民之道」、「妖道」。



剛過甲子的林鄭月娥雖說仍然是「中年」，但一路跪下來應該也挺辛苦的，相信其膝頭哥已然磨爛。事實證明，當初曾蔭權爵士賜給林鄭月娥的「好打得」，就如他「比白紙還白」的廉潔聲明一樣，都是瞎吹。