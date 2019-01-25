本欄常說當代不少人終日「活在自己的世界中看問題」，表現在現實情況，交通部門的袞袞諸公便連建立道路指示牌也是胡來，自己看得明白，就以為駕駛者都能看明白，這才鬧出新建中環灣仔繞道的交通亂象。



香港的交通指示牌很多都不清晰，大概兩年前，本欄已經反映過這問題，當日還附上自己的一個「瘀爆」故事作佐證。話說某天，我駕車由西區海底隧道進入港島區，想前往北角，按路牌的指示行駛，走着走着，車子竟進入了往紅磡隧道的路線，發現時已不能轉回正確道路，為免違規切線，惟有入紅隧返回九龍。



最初我只當作是自己糊塗，改天找來一位平日經常駕駛客貨車但不常到港島區的朋友同行，請他按道路指示試駕一次，路線也是由西隧入港島，想前往北角。我倆已有心理準備，所以一出西隧便處處留心，生怕疏忽了任何一個路標。大家謹遵指示而行，結果卻竟然一樣，也是要被迫由紅隧返回九龍。當然，大部分駕駛者都不會出現我和朋友的困窘之境，因為他們本身熟悉路徑，或者出發前已了解清楚路線圖，根本不必倚賴那些沒用的道路指示牌，但你若真要倚賴它們，便得後果自負。中環灣仔繞道是全新道路，駕駛者事前都沒經驗，大家要靠觀看指示牌，而港島區的交通指示又「秉承傳統」，一貫的不清晰，結果便弄出近日的種種問題，很多司機被指示誤導，發現出錯時急急切線，導致險象環生。



我最初駕車時，一位資深的駕駛者打趣地跟我說，如果依照香港的交通指示牌行車，保證你去不到目的地。到今天我才明白，原來他不是在說笑。