退休警司朱經緯於一四年非法佔旺期間執勤，被裁定襲擊致造成身體傷害罪成，判監三個月。朱經緯先後向高院及終院提出上訴，均被駁回。警察員佐級協會對裁決感到非常失望及遺憾，促請訂立侮辱公職人員罪，以解決目前警務人員和其他公職人員執法時的信心危機。而巴士車長不時面對乘客粗口辱罵，香港專營巴士服務獨立檢討委員會發表報告，建議政府訂立具體法例條文，任何人向執行公共服務職務的車長作出帶恐嚇、辱罵或侮辱成分的言行，定為罪行。



他山之石，可以攻玉，侮辱罪在國際上絕非新鮮事，英、美、法等國以及澳門和新加坡，都有侮辱罪。澳門《刑法典》規定，如果侮辱的對象是公務員（例如警察）、教學人員、公共考核員、證人或律師，且是在執行職務時或因其職務而受到侵犯，便會構成「加重侮辱罪」，最高刑罰是「侮辱罪」的一點五倍。新加坡國會在一四年通過《防止騷擾法案》，將侮辱公務員罪擴大範圍至公務員及公共服務人員。條例規定，任何人因為公務員或公共服務人員的職務，而向其作出不雅、威嚇、辱罵或侮辱的言行或通訊，最高刑罰為罰款五千新加坡元或監禁一年。



筆者一直推動政府制訂侮辱公職人員罪，保障公職人員能有尊嚴地執行職務。在月前的立法會公務員及資助機構員工事務委員會上，筆者再次促請政府制訂此罪。當局表示會在完成相關研究後繼續跟進，筆者期望政府盡快立法，提升公職人員士氣。