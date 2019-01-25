流感兇猛，公立醫院逼爆，前線醫護人員承受巨大壓力，繼護士協會近二百名護士日前走出來申訴做到氣咳後，兩大公院醫生公會亦將在伊利沙伯醫院集會申訴，要求正視醫護人手不足問題。



每逢流感高峰期，公立醫院必然全線淪陷，市民急症室內輪候十粒八粒鐘已是等閒，內科病床使用率超過百分之一百，病人被迫瞓走廊、洗手盆底。正當此際，高官及醫管局高層卻未能對症下藥支援前線員工，高官叫護士「捱義氣」，而年薪幾百萬元嘅醫管局高層更不接地氣，日前發出內部電郵，稱為感謝醫護們的努力及專業精神，已邀請名人拍攝打氣短片，為他們打氣。阿哥，呢啲不就是「前方吃緊，傷師失地；後方緊吃，醉生夢死」嗎？



高官及醫管局高層完全係不食人間煙火，此刻公院人手緊絀，理應想方設法加人手，而不是找名人明星打氣粉飾太平，唔通明星為醫護人員打氣，佢哋會如打了雞血般特別有精力，做極都唔會攰？又或者見到偶像，立刻化谷爆為正能量，一個人睇多十個八個病人都唔會有怨氣，而且感到「人生充滿意義」、「工作更加充實」？



醫管局一眾「能人」，其處事方式充滿浮誇，這令老朽想起隋煬帝，據講佢讓來朝聖的域外人在天朝白吃白喝，還要把華麗的絲綢纏在樹幹上作為裝飾品，而實情係當時民生多艱，許多百姓衣不蔽體。老朽又聯想到宋朝大詩人陸游為《花間集》寫的跋，他感嘆殘唐五代天下大亂，平民百姓求活命都不容易，可讀書人卻還有閒情逸致寫粉飾太平的詩作，「方斯時，天下岌岌，生民救死不暇，士大夫乃流宕如此」，這不正是醫管局高層邀名人拍片打氣的寫照嗎？當年的士大夫醉生夢死，讀書人「憶妓多於憶民」，今醫管局高層想起名人多過做到氣咳嘅醫護，何其相似乃爾！