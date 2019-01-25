本港執法部門接連破獲特大毒品案，海關日前在馬來西亞空運來港的貨物中，檢出市值近六千萬元的K仔，數額為近十年以來最高；另一方面，警方在沙頭角一間村屋檢獲價值二千五百萬元毒品，並拘捕三名本地男子及一名哥倫比亞籍男製毒師，這也是過去大半年內破獲的第三十二宗涉及黑幫和勝和的毒品案。



內地打黑除惡運動進行得如火如荼，公安部部長趙克志最近才要求執法部門加強掃毒情報工作，提升打擊毒品犯罪能力。事實上，身兼國務委員的趙克志去年便曾親自南下深圳督師反黑反毒，當時就有分析指出，中央要員高調大動作是為了震懾粵港澳黑幫犯罪集團。打黑除惡全國一盤棋，香港絕對不能成為「燈下黑」。



然而，執法部門一打一個準，不僅數額巨大，而且涉及跨國販毒網絡，對上頭可算是有所交代矣，但市民憂慮的卻是，之前港府經常強調香港是最安全城市之一，對毒品更是採取「零容忍」態度，之前鮮少大型毒品案件曝光，到底是香港真的是天下太平，抑或毒販在朝中有保護傘「照住」？市民絕非杞人憂天。和勝和前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻販毒集團有前退休警司幫忙打點關節，即使被落鑊也能「春江水寒鴨先知」，及早腳底抹油，沒有事先收風，三歲細路都不信，可見一天不打掉背後的保護傘，今天「上海仔」倒下了，還有千千萬萬個「湖南仔」、「福建仔」。



也要奉勸那些甘當犯罪分子保護傘的「黑官」，別以為內地今次又是運動式執法，來也匆匆去也匆匆，風頭過去又可一切如舊。當年英國向中國販運鴉片，不僅強行打開中國國門，還讓國人淪為「東亞病夫」，誰讓歷史重演，誰就是破壞民族復興「中國夢」，罪莫大焉！