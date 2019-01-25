回歸前有所謂「跛腳鴨政府」，形容有位無權的官員施政處處受制，難以發揮。今天的林鄭政府則是「未斷奶政府」，雖則有權在手，但由於港官腦袋裝水，思慮不周，處事幼稚，沒經大腦的施政風格，往往以朝令夕改但又愈改愈錯的方式發展，害苦了香港人，這種質素的庸官，不是還未斷奶，又是甚麼？



特區政府辦事能力之低與小孩相仿，從近日主動收緊長者綜援申領門檻，到中環灣仔繞道開通後大塞車、撤回三隧分流方案，以至派發關愛共享計劃四千元申請表出現大混亂，在在證明特區庸官辦事能力，與一個只識食玩瞓的嬰孩無太大分別，所不同的是高官個個月袋幾十萬元酬勞。



大家有眼見，以署理特首身份見人的張建宗，談到關於市民郵寄關愛共享計劃申請表時，竟說若郵費不足，政府都會接納。此話一出，除了少數守法循規者外，其餘人等定必省得就省，貼少一角幾毫者有之，甚至索性不貼郵票亦絕不為奇。好了，這筆少收了的款項，誰來找數？張建宗會自掏腰包補貼嗎？當然不會，到最後又是搵納稅人笨。近日有空中小姐被大肥佬乘客要求代擦屁股，令各界嘩然，特區庸官卻樂此不疲要市民替其執蘇州屎，實太豈有此理。



港官每次撞完板，都說會吸取經驗、會加以改善，到頭來下一次又再做事不經大腦，不斷重複要市民破財、受氣的舊路。大至高鐵延誤超支，花費近二百億元補鑊，小至政府寄公函郵資不足，無一不是由市民埋單。回歸已經二十一年，以人來說，這個年紀已是成年，理應處事成熟，惟林鄭的管治班子中花甲之齡者雖然不少，卻沒幾個擁有成年人的智慧。