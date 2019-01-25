新一年之初，本港公共行政沒見開門紅，反而一片風聲鶴唳，災難頻發，特區政府本想買民心、平民怨的派錢四千元計劃，已成一錯再錯、一跪再跪的亂龍計劃，苦等派錢一年的市民連日來萬分激氣，香港派四千元都出禍的亂象，更讓年年派錢的鄰埠笑掉大牙！



四千元關愛共享計劃的派錢方案早在去年已宣布，但無能政府拖足一年，至本周才出台。可惜，負責派表的民政事務處、接受市民查詢的熱線電話，甚至印刷表格的政府部門全部甩轆，不但搞到數以千計市民攞表撲空，填表及遞交要被左審右核，還要擔心由於政府索取的資料太多，導致信封太重，信件會被香港郵政拒送，最終四千元冇影。



讓全香港二、三百萬人為四千元煩不勝煩、幾欲瘋癲的亂龍安排，到底是基於甚麼公共行政需要及目的而設計？連日來高官解不通，市民想不明白，只知道整項安排沒有一點關愛，整個政府部門的運作不但沒效，而且無能。



多少年來，特區政府不時吹噓香港行政效率高超，政策構思精密，可是，一碰上派錢，這個吹噓就成了笑話。幾年前庫房水浸，港府決定向市民派錢六千元，當時已被政界及經濟界人士鬧爆；只是，當年派錢未算擾民，但派錢不均的質疑亦令社會充斥不滿聲音。



今次派四千元，特區政府還不懂得吸取經驗，表格不夠派、扣減及審核斤斤計較，還規定了只限郵寄的笨拙申請手法，一環一環的爛招，直接惹火了全港市民。以玩弄市民為樂的政府，怎會贏得民心？



二○一九年才過了幾星期，特區政府已經一團亂象，公共政策一跪再跪，全城皆鬧。政府高官曾經聲言「成熟一項，推出一項」，如今卻是衰完一項又一項，如此管治質素，真的氣死人。