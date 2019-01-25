北京近期頒布《政法工作條例》，對政法委的領導體制作出諸多新界定，堪稱是一部握緊「刀把子」的「基本法」。目前政法委只設到縣一級，新條例首次規定鄉鎮一級也要設立專職的「政法委員」，將維穩管控進一步向基層延伸。



《條例》明確規定「向黨中央和總書記請示報告工作」，這在中共黨內法規是很罕見的，等同於明確了政法工作由總書記直接主管。在最高黨務體系中，通常都各有一名政治局常委分管相關工作，譬如組織、宣傳由書記處常務書記分管，統戰由全國政協主席分管，中紀委由一名政治局常委主持。或者至少有一名政治局常委協管，如對台工作雖然是最高領導人牽頭，但通常由政協主席作為對台小組副組長來打理。此次政法「基本法」規定由總書記直管，凸顯了刀把子作為紀律部隊和準武裝力量，與槍桿子一樣，容不得大權旁落。



尤為重要的是，政法委原本職責中「督促推動查處重大案件」的條文被剔除。曾幾何時，政法委書記藉此干預案件，乃至對民企老闆、普通百姓生殺予奪。此次撥亂反正，對於依法治國，有正面意義。



過去幾年，隨着對周永康餘毒的清理，政法委的權力遭到了肢解調整，其思路與軍隊改革如出一轍。軍隊原來實行四總部體制，實際上形成了四大山頭，部門割據，各成獨立王國。而政法委更是如此，在周永康時代，政法委成了集決策、指揮、領導、監督種種權力於一身的超級機構，幾乎是針插不進，水潑不進。政法委本是黨委的一個職能部門，卻儼然與人大、政協、紀委平起平坐，甚至有過之而無不及。



中共十八大後，政治局常委員額九變七，政法委書記不再「入常」，機構降格，權力萎縮，今次的「基本法」更坐實了政法委作為一個辦事部門的定位，類似軍改後新成立的軍委十五部門，失去了以往四總部的統率權。條例還規定政法委需要「落實中央和地方各級國家安全領導機構、全面依法治國領導機構的決策部署」，即明確將政法委置於國安委、依法治國委員會之下，是上下級關係，完全失去了昔日獨當一面的架勢。



由於去年黨政機構改革裁撤了中央社會綜治辦、防範邪教辦兩個部級機構，政法委少了兩個名額。目前除了政法委書記、秘書長之外，政法委成員還包括公安、國安、司法三部和高法、高檢兩院首長，以及軍委政法委書記、武警司令員。國安部、司法部已經成為了國安委、依法治國委的辦公室，條形垂直切割；法檢兩院黨組每年直接向政治局常委會匯報工作；而軍委政法委和武警更是貫徹軍委主席負責制，其他系統無權與聞。



如此一來，政法委幾乎變成了純粹的協調角色，完全不具備領導指揮功能。雖然武警司令員目前還留在政法委之中，但只是參與協助工作，而非像周永康時代那樣政法委操調動武警職權。至於地方層面更是如此，各級武警部隊脫離地方，直隸武警總部。現在各地處置突發性事件，已不見武警蹤影。至於何時何種情況使用武警這一「定海神針」，都只能取決於最高領導對事態的判斷來決定。



並且，在機構改革中，採取了多項制衡牽制措施。譬如，組建中央依法治國委員會，雖然由政法委書記擔任法治委辦公室主任，卻將該辦公室設在司法部而非設在政法委。而中紀委派駐紀檢組全覆蓋過程中，政法委與公安部同一大院辦公，但沒有合併在同一個紀檢組，卻由駐中央辦公廳紀檢組來負責監督政法委。出發點都是削弱獨立性，防範膨脹回潮。