產評：經濟差難撐泡沫　港樓遲早狼來了

中美打貿易戰，香港成為磨心，經濟勢受打擊。可香港樓價仍高企難下，意味與經濟基本面脫鈎的情況愈趨嚴重。國際金融機構亦忠告，指香港要警惕樓市急速調整。最憂是港府繼續志大才疏，處理房屋問題有心無力，進而觸發樓市崩圍，衝擊金融穩定，後果一發不可收拾！



據運房局數字顯示，去年第四季私人住宅施工量2千伙，按年跌逾7成，估計與貿易戰下經濟前景不明朗，發展商放慢施工進度有關。另去年全年，私樓落成量2.1萬伙，乃○五年以來新高，但截至去年底，未來三至四年的一手私樓潛在供應僅維持在9.3萬伙，顯見未來供應依舊難望有明顯增長，更有減少之虞。



如是說，乃政府早前公布擬將公私營房屋比例由六四比改為七三比，按政府指十年需建46萬單位推算，即未來私樓供應年均量將由1.8萬伙降至1.4萬伙以下，預示一手新增供應不增反跌。顯見樓價應跌不跌，必有其因！



私樓上車難於上青天，輪候公屋名冊申請如水蛇春長！現屆政府高調處理房屋問題，成立土地供應專責小組，可原來即使小組的報告反映社會主流意願，政府也不一定要跟從，那諮詢作用為何？吹得天花亂墜，實際落實與執行卻依舊無能，難怪置業者都要死心，青年人對在香港發展的前景感到悲觀。



誠如國基會（IMF）最新報告所言，雖然港府實施的宏觀審慎措施為金融體系建立緩衝空間以應對樓市調整，但樓價仍然被高估，置業負擔能力進一步惡化，大增房屋供應才是目前最需要採取的措施。可對於拓土的問題，港府至今仍未能拿出決心解決，只管繼續玩弄數據，六四比、七三比，繼而是轉移視線，在香港樓宇空置率低企之下提出空置稅。其黔驢技窮，只得無中生有，自欺欺人！



本來，若然經濟維持穩定，港府仍有條件繼續拖拖拉拉蒙混過關。可如今中美貿易矛盾激化，兩者皆為香港主要貿易夥伴，加上包括金融及旅遊等主要產業皆高度依賴中國市場，中國經濟增長放慢，香港經濟勢受拖累。更令人擔心的是，在中美各為其利益之下，香港要繼續同時坐享中國機遇，又要保持在國際上的特殊地位，只怕魚與熊掌，難以兼得。



是福不是禍，是禍擋不過！經濟轉差，容許港府繼續行拖字訣的客觀條件正在消失。香港人置業安居夢難圓，更要提防樓市泡沫早晚要爆破，狼來了的故事終有一天會成真！