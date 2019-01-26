神州觀察：納稅意識本不足　以罰代罪更縱容

內地知名女星以「陰陽合同」逃稅，補交巨額罰款後便免除了牢獄之災，一度令輿論嘩然；而由之引發的行業整頓更於短期內納得百多億元稅款，且相關人等同獲放生，事件再讓民眾瞠目結舌，令人感慨娛樂圈賺錢極易，新稅制更是縱容逃稅。



國家稅務總局為進一步規範影視行業稅收秩序，於去年十月起展開一系列行動，要求各影視公司、企業及行業高收入人員自查自糾，主動補交稅款，限期前改正的可免予行政處罰，不予罰款。據指該行動已告結束，且「反應不俗」，自查申報稅款近一百二十億元，當中絕大部分更已入庫。



不可不知，內地十年前的刑法修正案將「偷稅罪」改成了「逃稅罪」，訂明初次逃稅只需補齊稅款及罰金，便可不被追究刑事責任，也不算犯罪。此舉無疑為一些人合法逃稅提供極大便利，尤其在內地法制進程滯後，民眾依法納稅意識仍然很欠缺的情況下，新稅制勢必助長更多人的僥倖心理，甚至讓他們錯誤地認為，逃稅再多也不怕，查到之後只要補足罰款即可。



現實亦無情地證明了這一點，正如是次自查自糾行動，很快收繳了一百多億元稅款，當中相當部分更是圈內一線明星的功勞，據指他們的補稅金額平均都在一億元以上。可恨的是，即使這些人賺到盆滿缽滿，卻仍貪心不滿足，想方設法也要多撈些，故此不論是因受「以罰代罪」影響，還是他們本性所致，稅改十年仍未達到預期效果。



因此，新稅制一直為人詬病，惟當局卻大言不慚表示，此舉有利於維護稅法權威，增強全社會依法納稅意識，根本是自欺欺人。不僅如此，當局在針對娛樂圈的該輪行動中，一邊強調會繼續督促補稅，一邊又對他們溫柔有加，繼續給予機會，若再有逃稅被查到，只要及時改正仍可減輕處罰，真正應了：欠債的是大爺，討債的是孫子。



實在弄不明白，當局本應制訂嚴刑峻法懲治逃稅行為，誰知當局一再寬容忍讓，不但交錢便可了事，如今連追繳過程也很委婉，將逃稅者當財神爺一般供奉，處處為他們留後路，簡直莫名其妙。



事實上，稅制改革的原意是通過嚴格執法，讓民眾應繳盡繳，廣收稅款，以達致保證公共收入的前提下，再適當降低稅率。問題是，富有者動輒逃稅，差額必然由普通工薪階層頂上，況且二者逃起稅來亦嚴重不成比例，結果必會使得益者更加得益，導致新的不公平。



總而言之，以目前的法制狀況及社會環境來說，以罰代罪非但不能有效遏止逃稅，更會助長歪風，實在不足取。