世界視線：講大講惡講美國　搞風搞雨搞委國

南美洲國家委內瑞拉近日爆發內亂，反對派圖推翻總統馬杜羅，其領袖兼議長瓜伊多自行宣誓出任「看守總統」，多處的示威亦釀成重大死傷。美國介入表示不承認馬杜羅政權，支持由反對派組成的臨時政府。委內瑞拉宣布斷交並下逐客令，但美國外交官仍賴死不走。多個歐洲及南美洲國家紛紛表態與美國同一陣線。委國軍方暫時仍然支持馬杜羅政府，故政變尚未得逞。



委內瑞拉以往有美國後花園之稱，自從前任總統查韋斯一九九九年上台推行社會主義政策，兩國關係轉差，美國設法打擊委國左翼政權，屢次策劃軍事政變及罷工等事件，扶植委內瑞拉的反對派奪權。查韋斯的親信馬杜羅六年前接任總統，華府亦想把他拉下來。去年他競選勝出連任，舞弊傳言四散，以美國為首的西方國家及美洲「利馬集團」中的十三國指他不合法連任，紛紛杯葛其就職典禮。



究竟馬杜羅做錯了甚麼事？他執政後國家經濟更惡化、通脹萬倍、爆發難民潮，可以說是政績差劣，然而，放眼美洲都是五十步笑百步，哥倫比亞不亂嗎？洪都拉斯沒有難民嗎？說甚麼選舉舞弊、就任無效，根本是欲加之罪，何患無詞，統統都不能成為干預別國內政的理由，更遑論勾結反對派搞政變。偏偏這個世界有個國家恃大靠惡，愛管天下事，更愛粗暴干預別國內政，有暗地使橫手攪局，亦有明目張膽侵入他國領土。這次算馬杜羅倒楣，給美帝看上了。匹夫無罪，懷璧其罪，委內瑞拉是世界石油蘊藏量最高國家，亦是美國五大石油供應國之一，近年俄羅斯大量投資在委國油田，華府看在眼裏，是時候出手了。



這個世界欺善怕惡，多的是美國應聲蟲，俄羅斯可不怕，直斥在委國攪局是漠視國際法。中國外交部表明支持委國政府維護主權，指外國不應干預委國內政。試想有一天，別國政府稱特朗普當選無效，不承認白宮政府，擁立反對派做臨時美國總統，特氏不派兵把他們轟個稀巴爛才怪。「只准美帝放火，不許弱國點燈」，西方民主的雙重標準，又一次領教了。