功夫茶：幼園停課亂晒龍　應對流感冇章法

古人話︰「經一蹶者長一智，今日之失，未必不為後日之得。」即係話一個人趴一次街唔緊要，只要學識帶眼睇路，未嘗唔係一件好事。偏偏今時今日港產官僚，趴完一次又一次，仲要地點、姿勢次次一樣，想唔認冇靈魂、冇神經都唔得！



呢嗱，冬季流感高峰期來勢洶洶，現時累積成人嚴重個案近二百宗，造成逾八十人死亡，其中幼稚園及幼兒中心爆發嘅個案，更佔總數近八成，都咪話唔誇張。弊就弊在急驚風遇着慢郎中，官老爺起初不以為意，一刀切堅持學校「四日三爆發」先至停課，直到疫情愈來愈嚴重，民憤愈來愈沸騰，至匆匆宣布幼稚園提早放農曆年假，呢啲咪四方木唔踢唔郁囉。



聽吓醫學界人士點講。過去兩星期兒童感染流感情況已經達到舊年嘅嚴重程度，漸進式停課不足以紓緩疫情，政府應該提早一星期公布有關安排。查實專家一早已經提醒，幼稚園係咪停課要參考多個指標，除咗死亡個案，仲包括患者嘅嚴重程度、病房擠迫情況，以及學校爆發比例等，偏偏官老爺借咗聾耳陳隻耳，你吹得佢脹吖。



家陣最得人驚嘅係，公立醫院急症室全線淪陷，內科病房超負荷情況嚴重，其中兒科入住情況打破過去五年紀錄，零至六歲嚴重個案更加創新高，你哋話嘞，如果官老爺當機立斷，早早宣布幼稚園停課，又點會搞成今日咁吖！



風水佬畫一畫，泥水佬擔到頭都白。官老爺匿埋冷氣辦公室閉門造車，一聲令下停課就梗係輕鬆喇，難為學校同家長揦手唔成勢，最簡單一樣嘢，唔少基層手停口停，唔似得班廢官咁食飽無憂米，細路突然放假，搵邊個照顧？將學童交畀學校照顧亦唔係辦法，萬一出現交叉感染，盞適得其反。



所以話預防勝於治療，與其等到疫症爆發至嚟補鑊，倒不如提高兒童疫苗接種率。數字唔會呃人，絕大多數兒童嚴重個案都係冇打疫苗，反觀本港五歲以下幼童嘅接種率長期維持三至五成嘅低水平，遠低於隔籬梳打埠嘅七成，唔出事至奇。怪就怪官老爺宣傳不力，導致市民對疫苗誤解多多，仲要入錯貨搞到頭痛醫腳，想市民有信心都難。官老爺近年話就話叫做正視問題，推出學校外展接種計劃，可惜又因為配套不足而效果不彰。



當然喇，幼園停課舉棋不定，章法全無，只係港府防疫不力嘅冰山一角。年年流感高峰，醫院病房年年逼爆，前線醫護年年狂鬧，繼前線護士之後，醫生組織今日又話搞申訴大會。港產官僚唔見棺材唔流眼淚，唔通係都要激到一眾家長同埋仔女殺上禮賓府，要求「奶媽」暫時託管先至安樂？