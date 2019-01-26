以色列同意把港口海法港的民營碼頭租給中國企業，為期二十五年。自提議開始，以色列幾年內都受到美國以種種荒誕無稽的假理由施加政治壓力，卻不被以色列政府所接納。由於以色列總理兼掌國防與外交部長，對美國誣告的國家安全或對美軍事刺探的風險，均不受理，這正正反映以色列政府領導層的立場。



過往一般媒體都把以色列看作美國的附庸國，接受美國資助、聽美國指揮，但猶太人不會簡單地受強權統治。事實上，猶太人集團在美國政壇力量強大。以色列是小國民寡，當然要依靠美國的大國力量，因此不會與美國對抗起來。可具體政策上，首先要考慮國家命運，所以，以色列的國防與科研勵精圖治，質量勝於美國。為保本國，以色列過往都多次把武器設備與技術出售給中國，也多次引起美國干預禁制。不過，美國政治壓力不會使以色列變為日本一類的附庸國，以色列還是不斷尋找機會與中國合作。



中以合作的理由，一是以色列需錢；二是以色列的創新產物有條件限制，開發能力不足，受制於細小的國內外市場。過往是在美國上市或賣給美國，賺的只是小錢。與中國合作的科研成果，便可借中國龐大的國內外市場而有大發展，勝於乞求美國的有限援助。東地中海發現油氣，以色列更需與周邊國家合作。



而出租港口給中資企業正可參與中國的絲綢之路。外交不是黑白分明，而是錯綜複雜。