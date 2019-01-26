最近中共媒體上有一幀廣為傳播的照片：習仲勛、葉劍英、許世友、楊尚昆四人並排，手挽手來到廣東省委某會議現場，四個人笑容滿面。



在一九七八年四月，十六年沒有工作的習仲勛被「解放」出來，當過國務院副總理兼秘書長的他，出任廣東省委第二書記，此時，習的「政治問題」還沒解決，用現在的說法，就是「帶病」上崗。直到一九八○年二月，中央發出《關於為所謂「習仲勛反黨集團」平反的通知》，他才「藥到病除」。



這種情況，當年很多，毛皇帝時代的文化大革命製造了不少冤假錯案。鄧小平復出，推行改革開放，必須盡快起用這些幹部。習仲勛復出時，上峰曾考慮幾個安排，包括到第七機械工業部、農業部、陝西省和廣東省。最後在葉劍英元帥和時任中央組織部部長胡耀邦提議下，習仲勛南下廣東。



葉帥和習仲勛歷史上接觸不多，但在重大政治問題上觀點頗一致。習上任一個星期，葉帥就到廣東視察，力提這位「帶病」書記。他給習仲勛留下六句真言：深入調查研究，穩妥制定計劃，及時報告中央，按步執行實施，分清輕重緩急，注意保密安全。



習仲勛思想解放，對極左遺毒深惡痛絕，勇於開拓，很快得罪一些人。他們給中央寫告狀信，對習「上綱上線」。葉帥委託胡耀邦給習仲勛和廣東省委寫信轉告說「仲勛同志去廣東後，大刀闊斧，打破了死氣沉沉的局面，工作是有成績的，我們完全支持仲勛同志的工作」。



後來，習上調中央。當鄧小平等元老逼胡耀邦下台，習仲勛當場拍了桌子，這時葉帥已病逝，一切都變得不同。然而此事多年後，對習近平的仕途卻有正面影響，且無人料到，天意乎？