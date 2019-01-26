中美即將展開新一輪貿易談判之際，兩間美國商會發表報告，煞有介事指控中國仍在持續推進「中國製造2025」計劃，發展電動車、航空航天技術及機械人工業等，據說美方談判代表將以此作為證據向中方施壓。這就令人莫名其妙了，難道中國不能擁有自己的科技產業？難道連發展電動車、航空航天技術及機械人工業也是罪過？



貿易戰開打以來，美國一直要求中國改變經濟結構，包括放棄「中國製造2025」。中方為了息事寧人，確實作了不少讓步，甚至有點委曲求全的味道，只有在原則性問題上不肯退讓，因為根本無路可退。美國全方位打壓，如果中國答應其所有要求，不僅意味着國內發展全面倒退，也意味着在國際舞台上全線撤退，從此淪為美國的附庸國，再也沒有獨立自主可言，這對任何執政者來說都是不可承受之重。



老美的邏輯是，這個世界只能由美國獨霸，任何國家都不能威脅其地位，中國既不能崛起，更不能後來居上，否則就是大逆不道。所以，貿易戰是無可避免的，美國不僅僅是為了追求貿易平衡，更是為了遏制中國崛起，將中國固化在低端產業鏈。也正因如此，不管中方如何讓步，如何開放市場，如何增購美國產品，都無法令對方收手。



中國人老是強調「合則兩利，鬥則俱傷」，甚至認為只要繼續韜光養晦，放低身段，不再提起「中國製造2025」，就不會被美國針對，這顯然是太天真了，美國要的是「獨利」，而不是「兩利」。