流感高峰期殺到，全線公立醫院淪陷，醫護人員谷爆，紛紛走出來指摘港府及醫管局懶理人手不足。誠然，醫護人員做到有氣冇碇抖，隨時影響醫療質素，受害的是病人，當局必須正視，但問題癥結在於人手不足，即使港府肯大破慳囊揼水，有錢無人也是沒轍。敢問醫界一句，是否肯打破保護主義，引入更多的海外醫生解決燃眉之急？



目前，本港海外醫生只佔整體醫生不足百分之一，與外地相比，低得不合理，這與艱深的執業試不無關係。在新加坡，海外醫生不用考取執業資格，只要獲官方認可的院校畢業生就有資格成為「有條件註冊」或「臨時註冊」醫生；在歐盟體系內，歐洲經濟區國家及瑞士訓練的醫生，可不經考試便登記成為正式註冊醫生；澳洲雖有執業試，但同時認可英國、愛爾蘭、美國、加拿大、新西蘭的醫學資格。



由此可見，認證制度簡單易行，以前香港也可引入英聯邦醫生，現在偏偏不可以，說穿了，本港醫界的巨大阻力，正是拆牆鬆綁的最大絆腳石。



沒錯，本港醫科生需修讀六年學位課程，再加一年實習才能成為正式醫生，如考取專科資格，需時更久，訓練成本不菲，故醫生往往被視為天之驕子。惟本港人口老化加劇、醫療需求不斷上升，培養醫生需時漫長，供求失衡愈演愈烈。醫界一味炮轟人手不足，卻不肯引入更多海外醫生，甚至將海外醫生妖魔化，動輒跟內地黃綠醫生畫上等號，這是故步自封還是自私自利，答案不言自明。