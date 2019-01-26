香港特區之「特」，不在同內地實行不一樣的制度，而在特別猥瑣、特別窩囊、特別擾民，單看最近港府接連製造施政災難，跪低又跪低、補鑊又補鑊的狼狽相，已略見一斑。



三隧分流方案臨門一腳被撤回；「虐老」政策被全城鬧爆要補鑊；投資三百六十億元、耗時九年建成的中環灣仔繞道開通後未能紓緩交通堵塞問題，中區反而更加混亂，這些都且不說，單說政府有選擇性地派錢四千元，拖了近一年仍未見影之餘，連派申請表都搞到天怒人怨。全港有二百八十萬人受惠，職津處僅印製一百三十多萬份表格，人為製造供不應求，請問這到底是「關愛」還是「刁難」，存心侮辱伸大手板要求政府派錢的市民？



高官常言香港要推動「智慧城市」建設，但卻要求申請者一律郵寄，費時失事。當被質疑為何不設電子表格之時，政務司司長小肥張一臉正經地解釋，目前的安排已是盡量簡化程序，如果要搞電子表格，需等十八個月。大佬呀，設計一張電子表格而已，手板眼見工夫，聰明點的小學生都可以做，堂堂港府需要準備年半之久，請問張司長是活在人間嗎？



一屋不掃，何以掃天下！港府連派錢、派表格這種小事都做不好，難怪香港這些年亂象叢生。高薪未能養廉，反而養出一群廢物，說港官人頭豬腦，那是對豬的莫大侮辱。