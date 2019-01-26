儒家思想強調「己所不欲，勿施於人」，當代民主社會的不少政客卻是「己所不欲，偏施於人」，所以民主制度不輔以儒家思想，是不會有出路的。香港人過去很仰慕西方民主制度，奉美國、英國為圭臬，但美利堅政府為興建圍牆的撥款爭議正局部停擺，因停擺造成的整體損失，早已超越了建牆費用，惟問題至今仍未解決。大不列顛國則更糟，執政者尊重公投結果，正嘗試按法定程序脫離歐盟，但無論同黨抑或在野黨人都不停抽後腿，目的未必為國家設想，而是為自身利益盤算。美英兩國同時陷於困局，民主制度的弊端正逐步浮現。



如果今日英國換了是工黨執政、保守黨在野，我相信工黨一樣會按現有與歐盟的協議執行脫歐程序，因為這是執政黨的責任。但如今工黨甘冒國家硬脫歐風險，也要對文翠珊政府處處找碴，明顯是將自己利益凌駕於國家之上，也就是所謂的「己所不欲，偏施於人」。西方文化太強調自我中心，教育人們要崇尚自利，與民主制度中求同存異的精神其實是相違的，故走着走着便會走入困境。



當代民主制度的另一個問題就是本欄常說的，不少民眾太沒眼光，缺乏知人之明。譬如英國前外交及國務大臣約翰遜便是徹頭徹尾的政棍，但很多英國選民不懂辨別賢愚，所以此人的民望一直高企。約翰遜一向覬覦首相之位，為此目的而無所不用其極，在公投前，他胡亂誇大脫歐的好處誤導國民，到政府正式執行脫歐程序遇到困難，他非但不幫忙，還要在關鍵時候辭職，刻意添煩添亂。面對這樣的跳樑小丑，英國人非但不以為忤，說不定將來還要捧他更上層樓。如斯民主，寧不哀哉！