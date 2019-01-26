政府去年推出「補漏拾遺」的「關愛共享計劃」，年滿十八歲的本港居民，而沒有受惠於綜援、長生津、生果金或傷殘津貼的「雙糧」及不用繳交差餉或薪俸稅寬減，可申領四千元。日前開始派發申請表，但派表首日已備受市民批評，不但表格不足及查詢熱線無人接聽，申請程序更是繁複及不清晰，例如家庭主婦未必有住址證明，申領上有困難。



筆者與所屬政黨數名立法會議員與財經事務及庫務局局長會面，向局方反映意見，包括要求免除提供地址證明、處理沒有銀行戶囗、郵資不足和表格不足等問題，並要求當局盡快採取改善措施，解決目前的混亂情況。當局承諾會盡力優化現有安排，以回應市民訴求，包括會免除提供住址證明、將增加一百萬份申請表格，如申請人沒有銀行戶口，可以透過聲明方式在「收款銀行戶口」一欄填上「沒有銀行戶口」，當局會安排此類申請人收取現金支票，如郵寄申請而郵費不足，亦可以獲寬鬆處理。



筆者歡迎政府從善如流，接納並快速落實改善建議，但政府須吸取教訓，執行任何政策都應當以民為本及便利市民，執行時應重細節、忌因循，要避免擾民。



筆者將密切關注上述優化措施的落實情況，並且會繼續向政府爭取更多便利市民的優化措施，包括要求當局增加房屋署轄下的屋邨辦事處作為申請表格的派發以及接收地點、盡快優化網上和社區的宣傳及推廣工作，及增加更多現金支票收取地點等。