二○一九年注定是風雲激盪、充滿不穩定的一年。中美貿易談判充滿變數，美國總統特朗普入主白宮已兩年，這位美國總統率性妄為，令到美國政府陷入有史以來歷時最長的停擺。專家指出，若然停擺持續，美國第一季度的增長預期可能將會逆轉，變為零增長，而特朗普的民望更加將會拾級而下。



中國國家副主席王岐山出席瑞士達沃斯世界經濟論壇，以切蛋糕比喻「中美合則兩利，鬥則俱傷」，王岐山不過是重彈習近平的舊調。美國和中國分別是全球最大及第二大經濟體，彼此在多方面關係密切，所謂「一損俱損，一榮俱榮」，大家亦聽到耳朵結繭，西方媒體甚至有稱之為「中美利加」（Chimerica），強調中美友好整合的重要。不過，特朗普就是愛一意孤行，從政府高層一換再換可思過半，特朗普根本不會把「中美合則兩利」放上心。



美國打擊華為意圖明顯。華為是全球其中一個最大的手機生產商和網絡供應商，正積極發展5G無線網絡技術，而適逢中國政府推出「中國製造2025」計劃，銳意自力更生、減少依賴外國科技，但美國眼見中國科技勢力日漸壯大，於是大力打壓，針對晶片等科技產品進行關稅貿易戰，從不手軟。



美國目前除與中國大打貿易戰，亦與其他一些國家有貿易糾紛，特朗普再好打，也應深知「殺敵一千，自損八百」的道理。就以汽車銷售為例，歐美車廠出口汽車到中國，而在美國設廠的大車行又豈能獨善其身？福特車廠便關閉數座美、加廠房，裁減了數以千計員工。蘋果公司亦發盈警，主要是中國市場銷售意外地轉弱。特朗普的一意孤行，想退群就退群，想制裁誰就制裁誰，有佢講冇你講，早已一手摧毀了大國的誠信。今後中國固然要「自求多福」，其餘如歐盟、日本、印度、南韓等，恐怕也要尋找新市場。