美國總統特朗普日前在社交媒體宣布，應眾議院議長佩洛西的請求，將無限期押後發表國情咨文，直至聯邦政府停擺結束。特朗普強調，在國會發表國情咨文是非常重要的傳統，現階段不會物色其他場地。



以特氏的風格，如此「前倨後恭」，實屬罕見，特別是圍牆危機鬧得正兇，用CNN的話形容，「特朗普先『眨眼』了」，民主黨一方嘗到甜頭，要他們重新在圍牆撥款問題上軟化，難比登天。



且看特朗普的推文，他一改平日罵大街的口脗，對佩洛西尊敬有加，指她確實有權要求總統延遲發表國情咨文（根據傳統，總統是受眾議院邀請進行演說），並將於停擺結束後再發表國情咨文。在不久之前，特朗普還以牙還牙，取消佩洛西乘搭軍機出訪的「待遇」，更拋下狠話，要去就自己掏腰包坐民航機，如今態度卻來個一百八十度轉變，果然是翻臉比翻書還快。



可惜特朗普今次「跪低」，未換來對手的妥協，卻先惹來擁躉們不滿。被視為頭號「特粉」的《華盛頓問詢報》就指，國情咨文無關民眾福祉，其象徵意義大於一切，特朗普應該把鬥爭進行到底，最好是出現特朗普堅持赴國會，卻被請吃閉門羹，又或者是發言中途台上突然關燈等戲劇場面，以凸顯民主黨人的「不堪」。



政府停擺，眾人皆苦，如果說真有誰是「贏家」，佩洛西可能是其中一個。最新民調顯示，特朗普的支持度跌至上任以來新低的同時，佩氏的支持度卻拾級而上，中期選舉後佩氏還面對黨內新生勢力的挑戰，不少人都認為這個「廢老」阻住後生上位，事實卻證明薑是老的辣。二○二○年大選，能跟特朗普周旋是十分重要的政治資本。佩氏在未來與特氏的交鋒中繼續硬挺，未必沒有機會跑出。