香港表面上是個安全城市，實際上藏污納垢，是毒梟製毒、販毒的理想地。繼香港海關日前在機場破獲販毒案，檢獲市值五千七百萬元毒品後，警方亦於沙頭角一間村屋，破獲價值二千五百萬元毒品，拘捕四人，其中一人有黑幫和勝和背景，另一人則為哥倫比亞籍製毒師。兩案規模之大、毒品數量之多，令人嘩然。同時亦不禁讓人奇怪，毒梟在香港食大茶飯絕非今時今日的事，何解過往鮮見有被大舉掃蕩？當中若說沒有保護傘包庇，就連三歲小孩也不相信。



眾所周知，和勝和前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻，雖然已棄保潛逃，在泰國、柬埔寨及越南等多地流竄，不過懷疑有人走投無路，求「財」若渴，於是瘋狂出貨套現。可惜今時不同往日，以往有前退休警司甘願跟上海仔搵食，又有高級警官出席上海仔嫁女宴，更坐到主家席，足見上海仔在警隊內有很多「老友記」。難怪多年來如有神助，對執法部門部署了然於胸，總能洞悉先機，避過斷正的厄運，甚至兩案四罪在身亦能及時着草，若非有警方及律政司兩把超級保護傘由頭笠到落腳，又豈能輕易做到？



的確，執法部門在過去大半年內，破獲了三十二宗涉及和勝和毒品案，平均不用十日就冚一單，可見毒販之猖獗。若果當局仍然只滿足於拘捕蝦兵蟹將，對毒梟就放軟手腳，不將其追捕緝拿歸案，再多的緝毒行動也只是治標不治本。



毒梟在外地遙控毒品生意，遲早將香港變成「毒港」，隨時重演清朝鴉片充斥市面的亂象。既然內地掃黑除惡也連保護傘一起打，港府亦應效法，否則「港毒」將如「港獨」一樣，葬送香港未來。