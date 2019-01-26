從政者的誠信，分分鐘比政績還重要，但美國總統特朗普卻是一個例外，美國傳媒近日就幫他做了一個小統計，結果搞笑又驚人。據指，特朗普出任總統的兩年中，講了或發布了八千一百多個假訊息，被譏為當之無愧的「大話總統」。



美媒統計的假訊息包括有虛假或誤導性言論、無事實依據的推特貼文、以假事實為基礎擬定的政令，甚至誤導性的宣傳及選舉演講等，共計八千一百多個。逾八千個大話的數字曝光，在美國再次引起潮水式議論，特朗普經常指摘傳媒製造「假新聞」，多次頤指氣使地驅趕記者離場，這次被傳媒反擊是發布假訊息的「大話總統」，他的應對方法是聽不到、睇不到，不屑回應。



特朗普慣於信口開河，說錯話自然難免。不過今次假訊息的統計，卻揭露他根本並非衝動衰多口，而是別有用心的引導輿論、激化事態，如針對邊境移民問題，他曾恐嚇企圖入境者，指軍人會在邊境開槍；又抹黑毒品與移民的問題，曾指「海洛英一周就能令三百個美國人死亡，其中百分之九十（海洛英）來自南部邊境」。事後被拆穿美國的海洛英大多是由合法的入境口岸流入。



大話連篇，部分更嚇死人不償命，美國政界及輿論界一再批評他口不擇言，但特朗普我行我素，更把白宮弄成「大話屋」，總統沒有金口玉言的信譽與形象，一眾白宮高層的話也經常被質疑。政治人物不重誠信，反重撩是鬥非，這種從政與管治作風的確是異類，無論在美國或世界都很少見，只是，特朗普備受批評之際，也獲得另一批死忠者盲聽盲信。



如特朗普式政治人物在兩岸三地政圈崛起的機會不大，但倣效特朗普式激進從政，甚至輕誠信、輕傳統的政治人物早在香港及台灣政界出現，近年香港的港獨思潮、排外驅趕遊客等行為均是這股風潮的產物，香港要小心。