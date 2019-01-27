功夫茶：扣減綜援逼搵工　港府虐老終不改

日本電影《楢山節考》裏面，村中老人一到七十歲，就被年輕人遺棄山頭等死。估唔到今時今日港府一樣當長者係包袱，甩得就甩，仲要玩「無功者飯餸不留」，簡直沒有最涼薄，只有更涼薄。



特衰政府最近意圖收緊長者申領綜援年齡，結果喺強大民意壓力下跪低，推出所謂「就業支援補助金」補鑊，向六十至六十四歲長者發放一千蚊差額，只可惜魔鬼就在細節中，除咗各式津貼左扣右扣，受惠長者未必攞得足額，當局仲要求佢哋參與社署嘅就業援助計劃，定期會見社工並提交搵工紀錄，否則會被扣減二百蚊。



聽吓勞福局局長羅致光嘅解畫，包保大家扯火。佢老哥話喎，扣減二百蚊只係象徵式懲罰，相信絕大部分人唔會受影響。喂，高官日進斗金，區區兩舊水就話不足掛齒啫，對於基層長者嚟講，分分鐘夠兩、三日開銷，咁搞法同喺乞兒兜搶飯食有咩分別？仲有吖，就業援助計劃除咗要求參與者搵工，仲要佢哋「體驗工作」，其中不乏清潔沙灘等粗重工夫，無故缺席仲分分鐘被停發綜援。喂，長者退而難休，繼續揸小巴揸的士做保安，不知釀成多少人間悲劇，官老爺逼長者搵工無所不用其極，話唔係虐老成性都冇人信！



咁當然喇，喺佢老哥心目中，六十歲正值中年，唔該「拿拿聲即刻走去搵嘢做」。至於人類實際上唔會有一百二十歲，IQ爆棚嘅羅局長豈會不知？要怪就怪大家唔理解佢嘅「邏輯說話」，罔顧前文後理無限延伸無限上綱。眾人皆醉佢獨醒，眾人皆笨佢獨精，呢啲咪港產官僚嘅精英心態囉。



政務司司長張建宗都唔好得幾多嘅咋。佢話政府總部有三分一保安同清潔外判工都係六十五歲以上，證明扣減補助金唔係逼長者「搵工」，而係鼓勵佢哋裝備好自己。你知就好喇，有頭髮冇人想做瘌痢，有手有腳邊個唔想自力更生，官府防賊咁防，擺明以小人之心度君子之腹。



事實勝於雄辯，特衰政府嫌貧棄老，唔係今時今日嘅事，所謂「安老三支柱」，即個人積蓄、強積金以及社會安全網，潛台詞即係除非折墮到要攞綜援，否則都係食自己。呢嗱，唔係老屈㗎，之前社署網頁真係寫到明「沒有為晚年未雨綢繆的長者」，同樣需要政府提供社會保障。再睇吓港府近年推出嘅安老措施，咩「自製年金」、「長者富貴屋」，幾時有為貧窮長者雪中送炭吖。



始終都係古人講得啱，君視民如草芥，民視君如仇寇。港府對長者算死草，連派四千蚊都搞到市民好似去乞咁，廢官僚淪為過街老鼠，就係咁解。