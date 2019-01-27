神州觀察：麻雀枱上論親疏　官場賭風禁不絕

貴州威寧縣紀委監委日前處分十名違規打麻雀的公職人員，並對在現場觀看的兩名公職人員予以訓誡。春節將至，假期打麻雀自然是不少民眾的娛樂方式，不過也是內地官場「麻雀枱上的腐敗」再盛之時，當局不可不防。



據通報，上述遭處分官員，分別是教育局、安監局、司法局、農村公路管理局等部門官員，他們有的在麻雀館打麻雀賭博，有的上班時間到茶館打麻雀消遣。中國打麻雀歷史悠久，而且家家戶戶都打麻雀，所以官方目前只是限制官員在麻雀枱上進行賭博，但不賭博，又有哪些官員會打麻雀？



尤其是，只要打麻雀，不僅領導手氣好，只要有權力的官員必定只贏不輸。不過這並非因為他們運氣真的好，而是下屬或商人故意輸錢，變相行賄。因為官場麻雀不是一般的民間麻雀，它往往帶有官場「圈子文化」影子。官員之間、官商之間打麻雀可以是一種娛樂，也可以是一種賭博，還可以是一條表達利益訴求的通道，通過打麻雀來掩蓋跑官要官、行賄受賄等見不得光的行為。



「麻雀枱腐敗」在內地並非少見，最近涉嫌受賄被起訴的貴州省前副省長蒲波，在麻雀枱上斂取巨額錢財，通過「大賭」、「假賭」大搞權錢交易；貴州遵義原市委副書記羅其方，通過與私營企業主打麻雀獲利二百多萬元；四川彭州副廳級官員龍敏受賄原因竟然是因為太愛打麻雀，每個月要邀約官員和企業老闆打麻雀二十多次。四川省名山縣政府辦公室主任和財政局局長，因陪縣長打麻雀不堪輸錢，於是找兩位鄉鎮黨委書記挪用公款，幫助解決「麻雀活動經費」，最終兩人分別獲刑，而愛打麻雀的縣長王濤也被起訴。



眾所周知，賭博是社會一大公害，長期以來，賭博風氣在官場一直大行其道，官員打麻雀早已經變味，不再僅僅是「小賭怡情」、「業餘愛好」，而是貪污腐敗的遮羞布。因此，在中共十八大後，麻雀也成為內地反腐目標之一，很多地方出台條例禁止官員打麻雀，例如江西寧都縣委嚴禁在職縣副處級以上官員在任何時間任何場合參與打麻雀。



只不過，在麻雀普及的人情社會，打麻雀的官員不在少數，黨紀政紀根本難以約束不摸麻雀牌。但不管怎麼說，賭桌之上無好事，官員打麻雀給社會帶來的負面影響確實不小，畢竟公職人員不是普通百姓，如果成天沉迷於牌桌，哪還有心思工作，哪有精力服務民眾？



事實上，「麻雀腐敗」的根源並不完全在麻雀，而在於不羈的權力。如果權力得不到有效約束與規範，只要權力執行仍得不到公眾監督，即便是能夠完全杜絕麻雀，也依然會開發出其他的利益輸送管道。