正論：人手荒年年如是　拖字訣歲歲相似

一場冬季流感，不僅令公院全線淪陷，更再次暴露港府懶理醫護人手荒的自私不堪。繼護士團體走出來大控訴，兩個醫生組織昨日亦舉行聲討大會，可謂怨氣沖天。亂象年年相同，港府年年敷衍，人手荒死結難解，說到底是當局推卸公營醫療責任埋下的禍根。



食衞局局長陳肇始與醫生團體進行閉門會議後，形容雙方氣氛良好，已責成醫管局制訂增聘醫護人手計劃，並答應在社區層面入手，加強推動公私營合作分流病人。醫管局行政總裁梁栢賢則表示，會改善流感高峰期醫生特別津貼彈性、增加周末當值津貼水平等，有需要會再增加撥款。高層人員好言相向，公營醫生的怒火總算暫告平息。



官員好話說盡，看似有求必應，原因不難理解。醫生貴為天之驕子，議價能力極高，牽一髮足以動全身，倘他們搞罷工或按章工作，整個公營醫療系統必然被拖垮，受害必然是基層病人，更隨時演變成政治事件，這是港府不能承受的重。事實上，人手荒並非一朝一夕的事，最少存在十多廿年，只是流感令問題雪上加霜而已。從楊永強到周一嶽，從高永文到陳肇始，鐵打的衙門流水的官，醫療亂象依然不止，證明港府一直採取拖字訣，有無正視問題，有無對症下藥，不言而喻。



正如港大傳染病專家指出，流感並非不能預防，如果港府能提高疫苗接種率，便可大大減少患病人數，公院的負擔亦可得以紓緩。衞生署雖有推出到校打針計劃，惟成效不彰，幼稚園並未受惠；至於為基層接種疫苗更是限制多多，至今接種率僅約四成。會上有醫生怒轟，港府欲耗資五千億填海，卻不肯拿出當中的百分之一改善醫療問題，任由醫護人員「做到死」，病人亦得不到有尊嚴的服務，可謂一語道破港府的偽善和敷衍。



當然，說港府完全沒有增加醫療撥款並不公平，單是醫管局的經常性開支每年已超過五百億元，未來十年更已預留二千億元，絕非小數目，但公院逼爆問題依然如故，證明撥款遠遠不足，好鋼沒有用在刀刃上。可以看見，醫管局肥上瘦下，山頭作風嚴重，資源分配不均，高層只知加薪分紅自肥，這是前線醫護人員的怨氣所在，但更大的問題還在於，港府根本不想負起公營醫療重擔。君不見，港府盲目發展醫療產業，私家醫院愈開愈多，高薪挖角之下，公院資深人手紛紛離去，人手荒愈演愈烈；自願醫保計劃更擺明將病人推向私人市場，為港府卸責寫下最佳註腳。



公營醫療千瘡百孔，人手短缺的死症尾大不掉，相對之下，逼爆病房已不算大問題，病人由小病拖到大病，大病拖到絕症，醫療事故長爆長有，才是最令人膽戰心驚。或許醫界是時候放下成見，打破保護主義心魔，引入更多海外醫生。現時海外醫生佔整體醫生不足百分之一，哪怕只要略略增加幾個百分點，已可紓緩不少問題，關鍵是醫界以個人福祉還是全港市民福祉為依歸。