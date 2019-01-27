世界視線：民主黨厚顏無恥　圍牆戰勝負未知

美國聯邦政府經歷三十五日局部停擺，八十萬公僕嘆無糧，亦陷國家於窘境，總統特朗普終於在日前與民主黨達成協議臨時撥款直至二月十五日，結束停擺，聯邦政府得以重新運作。特氏極力爭取的邊境圍牆資金仍然不得要領，曾揚言誓不低頭的總統，終於低下頭簽署撥款法案。民主黨參議院領袖舒默得意忘形地高呼民主黨取得「勝利」，似乎忘了該黨在事件中的責任。



國際評級機構估計，這次停擺造成美國經濟損失超過六十億美元，比特朗普要求的五十七億美元圍牆撥款還要高，繼續停擺當遠超此數。民主黨當然知道這些數字，是甚麼原因令他們堅持拒批圍牆撥款？該黨眾議院議長佩洛西指圍牆是不道德、無效率及昂貴，但旋即被揭露她與舒默曾在奧巴馬年代支持在美國南部邊境修建類似圍牆，三十六名民主黨現屆參議員當日亦有投票支持議案。今日的民主黨打倒昨日的自己，誰才是不道德？



所謂道德、效率甚至價錢均屬民主黨空洞無實證的批評，都不是該黨真正反對的原因。佩洛西當然不會說出，他們視圍牆為特氏連任選舉工程之一，害怕建成後邊境安全問題果真有所改善，特氏反非法移民政策深得民心，到時想重奪白宮就真的多了一重高厚屏障。為反對而反對，損國利己還沾沾自喜，民主黨可算厚顏無恥。



特朗普堅稱這次不是讓步，據說他是因為紐約多個機場航班因停擺出現延誤，急切需要補救才同意臨時協議，並非顧及八十萬公務員生計，畢竟他着眼的還是千萬計支持者。民調顯示邊境圍牆正反兩陣營沒有明顯差距，輸頭注仍可反勝，特氏很大機會在二月十五日後宣布國家進入緊急狀態，動用國防資金興建圍牆。憲制賦予總統權力繞過國會取得撥款，國會需要參眾兩院多數同意才有機會否決，而參議院現時在特氏控制下，民主黨想攔路只有訴諸法律，留待法院判決。特氏去年安排自己人卡瓦諾進入最高法院，顯然是以防萬一。民主黨慶祝得太早了，圍牆戰勝負未分，好戲在後頭。