特朗普和媒體的關係非常惡劣，他這個人一向狂妄自大，受不得半點批評，只是在媒體乃第四公權的國度裏，貴為美國總統也不能把媒體怎麼樣，只能破口大罵，把有限的時間用之於無限的洩憤之中，小丑一般令人觀賞。



媒體尤其是美國的「精英媒體」，一般不會像特朗普那麼粗鄙。例如《紐約時報》在盡媒體之責不斷揭露和批評特朗普的諸多醜聞和「治國理政」時，還會對特朗普這位「非一般總統」的「生活習慣」幽默調侃一番，探索一下他的「生活習慣」和其個性及執政風格有甚麼「微妙關係」。



據二○一七年的一篇報道，特朗普在一二年時就聲稱可樂乃垃圾食品，但至今他每天還要喝十幾罐可樂。入主白宮後，他在橢圓形辦公室的桌子安裝了一個紅色按鈕，不是用來發射核武器的，也不是叫國務卿開會的，而是按鈕一響，白宮的管家就會送來一瓶可樂。這時，特朗普就會美滋滋的喝掉這瓶可樂，接下來就會發生藥劑師指出的如下情況——十分鐘內，約十茶匙糖進入他的體內，這已超過了世衞建議的一天攝入量；二十分鐘內，特朗普的血糖飆升，胰島素爆發，他的肝臟要努力工作把這些糖轉化為脂肪；第四十分鐘，咖啡因吸收完畢，他的瞳孔開始擴張，血壓升高；第四十五分鐘，特朗普體內產生大量多巴胺，刺激大腦的快感中心，這與吸食毒品的效用模式相同；六十分鐘以後，咖啡因的刺激作用結束，他會產生糖崩潰，變得焦躁不安，反應遲鈍。



如此觀之，白宮群英們最好不要在特朗普喝下可樂六十分鐘後和他談論工作，因為很有可能會「遭到不測」。柳某懷疑，特朗普上台以來，踢走了那麼多身邊高官，當與喝可樂六十分鐘之後的情緒反應有關，很有趣也。