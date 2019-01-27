港珠澳大橋通車三個月，不但沒有如預期般貨如輪轉，反而貨流稀疏，當中不少日子少於十架貨櫃車使用，更曾錄得零架次，甚至連貪新鮮的觀光客也漸漸減少，令這條千億大橋益顯冷清，與當初的設想大相逕庭。港府希望通過大橋促進貨流客流，刺激旅遊及經濟的計劃恐怕又要落空。



常說機不可失，時不再來，當初商界人士提議興建港珠澳大橋，確有實際需要，彼時香港經濟暢旺，物流業蓬勃，貨櫃吞吐量全球第一，興建大橋有助加強香港和珠江口西岸及其他城市的聯繫，可謂如虎添翼，錦上添花。可惜，由於港府拖拖拉拉，蹉跎歲月，港珠澳大橋姍姍來遲，香港物流業早已今非昔比，貨櫃吞吐量由全球第一跌至第七，加上內地港口設施逐漸完善，競爭力不斷提升，根本不需要再通過香港轉口，大橋貨流稀疏何足為奇。



貨流不足，本來可以吸引客流補充，對旅遊業也算是一種貢獻，奈何當局安排不周，大橋通車後出現人潮塞爆東涌等亂象，有本土組織更乘機出來示威趕客，令旅客避而遠之。



有人批評港府「捉到鹿唔識脫角」，千億大橋淪為旅客到此一遊的「打卡位」。實際上，如果港府識得脫角，香港何至於淪落到如此地步。當初計劃興建港珠澳大橋時，深圳一直爭取加入，主張「雙Y方案」，但是港府堅持「單Y方案」，將深圳拒於門外，如今深圳貨櫃吞吐量已經遠遠超越香港，GDP亦已後來居上，港府自私自利，畫地為牢，到底得到甚麼？