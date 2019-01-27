特朗普跪低了，持續三十多日、史上最長的政府停擺終於結束。這場總統先生與民主黨的意氣之爭，令八十萬名聯邦僱員手停口停、令美國GDP每星期減少○點一三個百分點，經濟損失比興建美墨邊境圍牆的五十多億美元還要大，除了民主黨得益，所有人都是輸家。



一直企硬的特朗普之所以軟化，民意壓力還是其次，共和黨人倒戈才是主因。可以看見，多名共和黨參議員轉軚對民主黨提出的短期預算案投下贊成票，而參議院共和黨領袖麥康奈爾幾近失蹤，鮮少發表支持特氏的言論，更是致命一擊。特朗普專斷獨行令黨內分裂加劇，形勢比人強，不得不低頭。



與此同時，民主黨態度極之強硬，連特朗普建議延長俗稱「追夢者計劃」的童年抵美者暫緩遣返計劃都一口拒絕，在眾議院被民主黨控制的情況下，特氏根本拿對方沒轍，連發表國情咨文也被迫推遲，不投降也不行。



縱使特朗普仍然口硬，聲稱三星期之後如果沒有可行方案，政府下月中可能再次關門，但今次輸得難看卻是不爭的事實。一方面，特氏得不到他要的圍牆；另一方面，眾議院議長佩洛西人氣急升，民主黨在她帶領下贏了漂亮一仗，當地傳媒甚至形容她是「讓特朗普陷入狼狽境地的女人」。過去黨內曾有人質疑她能否重拾領導地位出任眾議院議長，現在已經收聲，成為是次爭議的大贏家。



一言以蔽之，「兩黨相爭，人民受災」，正是這個多月來美國的最精準寫照。