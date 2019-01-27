省部級以上高級幹部專題研習班日前在北京召開，會議以「抵禦重大安全風險」為題，習近平指出新年中共面對來自「政治、意識形態、經濟、科技、社會、外部環境及黨的建設」等七個方面的安全風險，強調既要高度警惕「黑天鵝事件」，也要防範「灰犀牛」事件，這樣的判斷顯然不是空穴來風。



可以見到，自一九四九年中共建政，至今七十年來，「逢九」總有大事發生，一九五九年西藏叛亂，一九六九年中俄珍寶島戰鬥，一九七九年中共發動對越自衞反擊戰，一九八九年「六四」事件，一九九九年法輪功圍困中南海，二○○九年新疆「七五」事件。今年是二○一九年，相信也難脫「逢九必亂」的魔咒。



中美貿易戰去年爆發，如今到了最關鍵亦最兇險的時刻，美國佔上風且欲壑難填，一旦中國簽訂城下之盟，隨時重蹈日本二十年來經濟不振的覆轍。美國打壓中國全方位，雙方在南海對峙將持續甚至可能擦槍走火，台獨、港獨、疆獨、藏獨及蒙獨勢力也會在外部勢力支持下突然發難，令中國內外受敵。



外患嚴峻，內憂更險。中國經濟高速發展已一去不復返，而過去高速發展掩蓋積累下來的許多問題，也會因為經濟環境惡化而爆發，中共對此保持警惕是好事，問題在知易行難，朝廷能將這些安全風險消滅於萌芽之中嗎？